Bugün Dünya Çevre Günü... İşte en çok beğenilen Dünya Çevre Günü mesajları
Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Çevre sorunlarını ve doğanın insan yaşamındaki önemini anlatmaya çalışan pek çok vatandaş, Dünya Çevre Günü mesajını sosyal medya hesabından dile getiriyor. İşte, Dünya Çevre Günü’nün tarihçesi ve sosyal medyadan paylaşılan mesajlardan bazıları
1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi.
Çevrenizdeki canlıların yaşam hakkına saygı duyun, öğrenin! #DünyaÇevreGünü
Hepimiz çevre bilinci sahibi olduğumuzda her yer cennete dönüşecektir.
Herkesin sağlıklı, temiz ve zarar görmemiş bir çevrede yaşaması dileğiyle, Dünya Çevre Günü kutlu olsun.
Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması temennisi ile #DünyaÇevreGünü'nüzü kutlarım.
Dünyamızı temiz ve renkli tutmak bizim elimizde!
Yeşil bir gelecek için yeşil adımlar atmak gerekir..
Çocuklarınızın geleceği için onlara daha yaşanır bir dünya bırakmak zorundasınız.
Tek değiliz. Bizden önce de bu topraklarda bir hayat vardı, bizden sonra da olacak.
Doğayı sev ve koru, önce kendin için!
Güzellik de çirkinlik de Yaşatmak da katletmek de bizim elimizde...
Yarının doğası bugünden yaratılır.
Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!
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