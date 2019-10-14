Bugün deprem mi oldu? 14 Ekim 2019 güncel son depremler listesi
Özellikle nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmının bulunduğu Marmara Bölgesinde meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başladı. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 14 Ekim Pazartesi gününe dair son dakika depremler listesi
Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, Aksaray yakınlarında da hissedilen, rasathanenin yayımladığı 14 Ekim tarihli en son depremler listesi
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:51:31 38.5662 33.5862 2.5 -.- 2.3 -.- ULUKISLA-(AKSARAY)
07:38:12 40.8588 28.2882 5.4 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
06:23:29 36.0377 28.1020 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
05:51:36 40.7635 27.4905 8.3 -.- 1.8 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
05:41:22 38.8237 26.8743 7.7 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:34:34 35.4293 33.6907 5.3 -.- 2.3 -.- KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ)
05:32:09 37.5833 29.9038 5.0 -.- 1.6 -.- HARMANLI-YESILOVA (BURDUR)
05:27:01 39.4258 25.6743 11.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
05:17:47 39.9950 26.1217 5.3 -.- 1.1 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
04:52:49 38.6542 33.5740 2.3 -.- 1.8 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
03:46:26 38.8250 26.8237 5.4 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:19:55 38.8342 26.7925 12.2 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:16:23 39.7122 41.3503 11.9 -.- 1.3 -.- YALINCA-TEKMAN (ERZURUM)
02:11:28 36.9843 29.0758 5.0 -.- 1.7 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)
02:02:17 36.0560 27.2755 5.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
01:51:31 37.5022 32.0908 5.3 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA)
00:02:51 39.5823 26.0355 9.2 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle