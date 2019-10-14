Bugün deprem mi oldu? 14 Ekim 2019 güncel son depremler listesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBugün deprem mi oldu? 14 Ekim 2019 güncel son depremler listesi
GeriGündem Bugün deprem mi oldu? 14 Ekim 2019 güncel son depremler listesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 14.10.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Bugün deprem mi oldu? 14 Ekim 2019 güncel son depremler listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bugün deprem mi oldu? 14 Ekim 2019 güncel son depremler listesi

Özellikle nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmının bulunduğu Marmara Bölgesinde meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başladı. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 14 Ekim Pazartesi gününe dair son dakika depremler listesi

Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, Aksaray yakınlarında da hissedilen, rasathanenin yayımladığı 14 Ekim tarihli en son depremler listesi

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:51:31 38.5662 33.5862 2.5 -.- 2.3 -.- ULUKISLA-(AKSARAY)
07:38:12 40.8588 28.2882 5.4 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
06:23:29 36.0377 28.1020 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
05:51:36 40.7635 27.4905 8.3 -.- 1.8 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
05:41:22 38.8237 26.8743 7.7 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:34:34 35.4293 33.6907 5.3 -.- 2.3 -.- KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ)
05:32:09 37.5833 29.9038 5.0 -.- 1.6 -.- HARMANLI-YESILOVA (BURDUR)
05:27:01 39.4258 25.6743 11.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
05:17:47 39.9950 26.1217 5.3 -.- 1.1 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
04:52:49 38.6542 33.5740 2.3 -.- 1.8 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
03:46:26 38.8250 26.8237 5.4 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:19:55 38.8342 26.7925 12.2 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:16:23 39.7122 41.3503 11.9 -.- 1.3 -.- YALINCA-TEKMAN (ERZURUM)
02:11:28 36.9843 29.0758 5.0 -.- 1.7 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)
02:02:17 36.0560 27.2755 5.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
01:51:31 37.5022 32.0908 5.3 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA)
00:02:51 39.5823 26.0355 9.2 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
"Terör örgütünü NATO’ya aldınız da benim mi haberim yok"
MSB Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını duyurdu
30-35 kilometreye inildi... M-4 tamam Tel Abyad yakın
Albayı da çarpmış