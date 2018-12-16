Bugün de aynı manzara! Kuyruk yüzlerce metreye ulaştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBugün de aynı manzara! Kuyruk yüzlerce metreye ulaştı
GeriGündem Bugün de aynı manzara! Kuyruk yüzlerce metreye ulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özden ATİK Kamera: Ersan SAN - Onur MERİÇ / İSTANBUL, (DHA)
16.12.2018 - 16:01, Son Güncelleme:

Bugün de aynı manzara! Kuyruk yüzlerce metreye ulaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bugün de aynı manzara! Kuyruk yüzlerce metreye ulaştı

MİLLİ Piyango'nun yılbaşı çekilişine günler kala Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesinin önündeki kuyruklar bitmiyor. Şansını denemek için saatlerce beklemeyi göze alan vatandaşların oluşturduğu kuyruk, dün olduğu gibi bugün de yüzlerce metreye ulaştı. Kuyrukta bekleyen vatandaşların kimi çekirdek yedi, kimi ders çalıştı. Aldığı bileti Eyüp ve Mehmet kardeşler gibi biraz daha fazlasına satmaya çalışanlar olduğu gibi, alacağı biletin gözleri görmeyen ikizlerinden birine umut ışığı olması için kuyrukta bekleyen baba Muhterem de yer aldı. Yüzlerce metreye ulaşan kuyruk havadan da görüntülendi. 

11
  • Eminönünde umut kuyruğu havadan görüntülendi
  • Eminönünde umut kuyruğu havadan görüntülendi
  • Eminönünde umut kuyruğu havadan görüntülendi
  • Eminönünde umut kuyruğu havadan görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

14 yaşındaki Eyüp ve ağabeyi Mehmet, saat 07.00'da kuyruğa gelenlerden. Aldıkları üç çeyrek bileti, başkalarına satmaya çalışıyorlar. Eyüp ve Mehmet, "20-25 dakika bekledik kuyrukta. Sabahın köründe geldik. 17.5 TL'ye aldık, 25 liraya satıyoruz" dediler. Aldıkları bilete çıkma ihtimali olursa diye sorulunca her iki kardeş, "Çıksın abla, kime niyet, kime kısmet" dedi.

"KUYRUKTA DERS ÇALIŞTI"

Emekli öğretmen Hülya Çiloğlu da kuyrukta İngilizce dersine çalışıyor. Çiloğlu, "Ne yapayım zaman geçmiyor. Sınava gireceğim ders çalışıyorum. Emekli öğretmenim. İkinci üniversite, uluslararası ilişkiler okuyorum. Şansımı denemek istiyorum, eğer çıkarsa bir okul yaptırmayı hayal ediyorum" diye konuştu. 

Eminönü'nde umut kuyruğu
daha fazla video için

"İKİZ KIZLARI İÇİN BEKLİYOR"

İki kızıyla kuyrukta bekleyen Muhterem Demirel ise, kızı Ekin'in gözlerinin görmediğini söyledi. Demirel, "Gözleri görmüyor, onun için bir umut. Eylül ve Ekin ikizler. 8 yaşındalar, bir kardeşleri daha var. Umudum bunlar için. Bu kızımın gözlerinin açılması için. Her şey onların geleceği için" dedi. Baba Demirel, kızı Ekin'in gözlerinin erken doğum için alındığı küvezde, gözünün kapatılmaması nedeniyle göremediğini söyledi. 

10 BİLET ALAN DA VAR; ÇAY SATAN DA...

Mehmet Bey ise "Şansımı denemeye geldim. Çeyrek aldım. Allah'tan umut kesilmez. Yazıyorsa olur. Her sene bir tane alırım, amorti bile çıkmaz" derken, 6 çocuk babası, temizlik işçisi Sadullah Turgut ise 10 tane çeyrek bilet aldığını belirtti. Turgut, "Her zaman alıyorum. Hiçbir zaman çıkmadı. Asgari ücretle çalışıyorum, dershanede. Ama bir hafta, 10 günlük paramı getirdim, yatırdım. Bir saat bekledim. Çıkarsa çocuklar evsiz. Bekar olanlar var" dedi. Perişan Toptaş da 8 bilet aldığını belirterek "Hayırlısıyla vursun da bir şeyler düşünürüz. Kızımıza, oğlumuza, vatanımıza" şeklinde konuştu. Kimya bölümü öğrencisi Şeyma Tiryaki ise "Çıkmaz da, üç çeyrek iki tam almayı planlıyoruz. Olasılık yüksek burada. 1 kilometre var herhalde kuyruk. Saat 10.30'dan beri bekliyoruz. 50 metre falan ilerledik" dedi. Kuyrukta çay satan Abdullah Saçık ise "Çay 2 TL. Bazen ücretsiz de veriyorum. Ayakta dolaşarak çay satıyorum. Bilet almadım, almam da. Şansım yok çünkü" dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'nin konuştuğu villalarla ilgili flaş gelişme

Yer: Antalya... Bu hale getirdiler

Taksim Meydanı'nda bir garip olay!

Sen misin gürültü yapan! Kurşun yağdırdı