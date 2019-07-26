Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Tüm illerin Cuma saati

Cuma namazı saat bilgisi ile ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler ve tüm illerin Cuma namazı saatlerini yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illere ait bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Cuma saati bilgileri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre tüm kentlerin Cuma namazı saatleri şu şekilde olacak;

İstanbul: 13.16, Ankara: 13.00, İzmir: 13.23, Antalya: 13.09, Bursa: 13.15, Trabzon: 12.33

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CUMA GÜNLERİ ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), “Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir.” (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.

İŞ VAKTİNİN CUMAYA DENK GELMESİ, CUMA NAMAZINI KILMAMAK İÇİN GEÇERLİ BİR MAZERET OLABİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere töre; Cuma namazı hür, mazereti olmayan ve mukim olan her müslüman erkeğe, farz-ı ayındır (Cum’a, 62/9). Ayrıca hadis kaynaklarında cuma namazının fazileti, kuvvetli bir farz olduğu ve bu namazı özürsüz olarak terk etmenin büyük günah sayıldığı konusunda sahih hadisler bulunmaktadır:



“Önemsemeyerek üç cumayı terk eden kimsenin kalbini Allah mühürler.” (Ebû Dâvûd, Salât, 212; İbn Mâce, İkametü’s-salât, 93; Tirmizî, Salât, 247; Nesâî, Cumua, 2)



“Birtakım kimseler, ya cuma namazını terk etmekten vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürler ve artık onlar gafillerden olurlar.” (Müslim, Cumua, 40; Nesâî, Cumua, 2)



Bu hadis-i şerifler, cuma namazını terk etmenin bir müslüman için ne kadar sakıncalı olduğunu ifade etmeye yeterlidir. Dinimize göre hasta ve yolcu olanlarla, stratejik önemi haiz yerlerde hizmet verenler hariç, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her müslüman erkeğe cuma namazı kılmak farzdır. Hürriyeti kısıtlanmış veya namaza gitmesi nedeniyle işinden olma ihtimali olan kimse için bu durum geçici bir mazeret sayılır.