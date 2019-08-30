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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.08.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Bugün borsa çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda borsa açık mı?

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Bugün borsa çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda borsa açık mı?

Borsa takibi gerçekleştiren ve bağlantılı işleri bulunan birçok kişi, bugün borsa açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Borsa bugün kapalı mı olacak sorusuna yanıt bulduktan sonra işlemlerini ona göre planlayacak olan bireyler, bir sonraki işlem gününü beklemeye başlayacak. Peki, Borsa bugün çalışıyor mu? İşte, Borsa kapalı mı, açık mı sorusunun resmi kanallardan alınan cevabı

Borsa bugün açık mı kapalı mı sorusuna çok uzun zaman önce cevap veren Borsa İstanbul, tatil günleri hakkında bilgiler yayımladı. Peki, Borsa bugün çalışıyor mu? Kapalı mı olacak açık mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

BORSA BUGÜN AÇIK MI?

Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 30 Ağustos Cuma günü kapalı olacak. Borsa, 2 Eylül Pazartesi günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?

Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.

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