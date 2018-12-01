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MuÄŸlaâ€™nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde iÃ§me suyu hattÄ± patladÄ±, su metrelerce yÃ¼kseÄŸe fÄ±ÅŸkÄ±rdÄ±.Â
Bodrumâ€™un YokuÅŸbaÅŸÄ± Mahallesiâ€™nde iÃ§me suyu hattÄ± patladÄ±. NinniharÄ±m sokakta patlayan iÃ§me suyu hattÄ±ndan tazyikli Ã§Ä±kan su metrelerce yÃ¼kseldi. Åželaleyi andÄ±ran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin oluÅŸtuÄŸu sokak trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Su hattÄ±nÄ±n patladÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye gelen MuÄŸla Su ve Kanalizasyon Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (MUSKÄ°) ekipleri su hattÄ±nÄ±n vanasÄ±nÄ± kapatarak onarÄ±mÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Patlayan hattÄ±n ana su borusu olmadÄ±ÄŸÄ± ara hat olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
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