Bugün BİM'de neler var? 13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu
BİM Aktüel ürünler arasında neler yer aldığı 13 Eylül Cuma sabahı pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler katalogu içerisine bulunan buzdolabı, ev eşyaları, android cep telefonu gibi ürünler, pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Cep telefonu aksesuarları da listelenen BİM aktüel ürünler katalogu içerisinde, spor ayakkabı, terlik gibi fırsatlardan yararlanmak da mümkün olacak. İşte, BİM'in 13 Eylül Cuma gününe özel aktüel ürünler katalogu
BİM aktüel ürünler katalogu, 13 Eylül sabah saatleri itibariyle gündemde yer alıyor. 13 Eylül Cuma günü BİM aktüel ürünler kapsamında 44 fırsat ürünü satışta olacak. 13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu kapsamında vatandaşlar, ev eşyası, ev elektroniği, cep telefonu, züccaciye ürünleri gibi pek çok ürün BİM 13 Eylül aktüel ürünler katalogu içerisinde yer alacak. İşte, merakla araştırılan o katalog
BİM 13 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGU
BİM'in her hafta yayımladığı aktüel ürünler katalogunun 13 Eylül tarihli nüshasında 44 farklı ürün bulunuyor.
İndirim kampanyaları kapsamında 26 cm granit efektli karnıyarık tenceresi ile 24 cm paslanmaz çelik derin tencere 99 liradan satışta yer alıyor.
2 metre boyundaki 6'lı priz ise 24,90'dan satılıyor.
Satışta olan Key 330 ST marka buzdolabının fiyatı ise 1,549 TL'den listeleniyor. Buzdolabının özellikleri ise şu şekilde;
• A+ Enerji,A sınıfına göre %20 daha az enerji harcar
• Kapı Yönü Değiştirilebilme
• Brüt 330 lt, Net 316 lt
• İki kapılı
• Dondurucu bölme 71 lt
• Soğutucu bölme 245 lt
• 1 adet sebzelik
AKTÜEL ÜRÜNLER ARASINDA YER ALAN HUAWEİ Y5 CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ: 879 TL
4,5G
• 4 Çekirdek İşlemci Cortex A53 1.5 Ghz
• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB
• 5,45” Ekran Boyutu
• Çift Sim Kart
• Arka Kamera 8 Mp
• Ön Kamera 5 Mp
• Android 8.1.0
• Batarya 3020 mAh
• Yüz Tanıma
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