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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.09.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

Bugün BİM'de neler var? 13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu

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Bugün BİM'de neler var? 13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu

BİM Aktüel ürünler arasında neler yer aldığı 13 Eylül Cuma sabahı pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler katalogu içerisine bulunan buzdolabı, ev eşyaları, android cep telefonu gibi ürünler, pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Cep telefonu aksesuarları da listelenen BİM aktüel ürünler katalogu içerisinde, spor ayakkabı, terlik gibi fırsatlardan yararlanmak da mümkün olacak. İşte, BİM'in 13 Eylül Cuma gününe özel aktüel ürünler katalogu

BİM aktüel ürünler katalogu, 13 Eylül sabah saatleri itibariyle gündemde yer alıyor. 13 Eylül Cuma günü BİM aktüel ürünler kapsamında 44 fırsat ürünü satışta olacak. 13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu kapsamında vatandaşlar, ev eşyası, ev elektroniği, cep telefonu, züccaciye ürünleri gibi pek çok ürün BİM 13 Eylül aktüel ürünler katalogu içerisinde yer alacak. İşte, merakla araştırılan o katalog

BİM 13 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGU

BİM'in her hafta yayımladığı aktüel ürünler katalogunun 13 Eylül tarihli nüshasında 44 farklı ürün bulunuyor. 

İndirim kampanyaları kapsamında 26 cm granit efektli karnıyarık tenceresi ile 24 cm paslanmaz çelik derin tencere 99 liradan satışta yer alıyor. 

2 metre boyundaki 6'lı priz ise 24,90'dan satılıyor.

Satışta olan Key 330 ST marka buzdolabının fiyatı ise 1,549 TL'den listeleniyor. Buzdolabının özellikleri ise şu şekilde;

• A+ Enerji,A sınıfına göre %20 daha az enerji harcar
• Kapı Yönü Değiştirilebilme
• Brüt 330 lt, Net 316 lt
• İki kapılı
• Dondurucu bölme 71 lt
• Soğutucu bölme 245 lt
• 1 adet sebzelik

Bugün BİMde neler var 13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu

AKTÜEL ÜRÜNLER ARASINDA YER ALAN HUAWEİ Y5 CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ: 879 TL

 4,5G
• 4 Çekirdek İşlemci Cortex A53 1.5 Ghz
• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB
• 5,45” Ekran Boyutu
• Çift Sim Kart
• Arka Kamera 8 Mp
• Ön Kamera 5 Mp
• Android 8.1.0
• Batarya 3020 mAh
• Yüz Tanıma

Bugün BİMde neler var 13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu

Bugün BİMde neler var 13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu

 

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