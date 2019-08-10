Bugün (arife günü) eczaneler açık mı?
Kurban Bayramı'nın arifesi bugün idrak ediliyor. Gün içinde eczanelerde çeşitli işlemleri olan vatandaşlar ise bugün yani, arife günü eczanelerin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, bugün (arefe günü) eczaneler açık mı olacak?
Normal zaman diliminde eczaneler cumartesi günleri çalışmaktadır ancak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı arife günlerinde tam gün tatil yapmaktadırlar. Bugün eczane işlemleri olan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçelerin nöbetçi eczanelerinden yararlanabilir.
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