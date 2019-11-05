Bugün anılacak
BEŞ kez Başbakanlık görevinde bulunan ‘Karaoğlan’ lakaplı DSP lideri Bülent Ecevit, bugün ölümünün 13’üncü yılında Ankara’da, Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında törenle anılacak.
Siyasi kariyerine CHP’de başlayan Ecevit, ilk defa 1961 genel seçimlerinde Ankara Milletvekili olarak Meclis’e girmişti. 1972 yılında ise istifa eden İsmet İnönü’nün yerine genel başkanlığa seçilmişti. Ecevit’i zihinlere kazıyan ise Başbakan olduğu 1974 yılındaki Kıbrıs Harekâtı’ydı.
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