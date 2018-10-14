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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.10.2018 - 16:37, Son Güncelleme:

Bugün 22 kişinin ölümüne sebep oldu! Hastanede 'yüksekten düştüm' demiş

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Bugün 22 kişinin ölümüne sebep oldu! Hastanede 'yüksekten düştüm' demiş

İzmir'in Menderes ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazada devrilen aracı kullanan kişinin ehliyetinin kamyon kullanmak için yeterli olmadığı ortaya çıktı. "B" sınıfı ehliyete sahip olan ve çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan sürücünün hastaneye "yüksekten düştüm" diye kayıt yaptırdığı belirlendi

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Aydın'dan İzmir yönüne giden kamyonun Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrilmesiyle ilgili kazanın ardından 09 S 0574 plakalı kamyonun sürücüsünü tespit etti.

Kazada yaralanan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Mustafa Yılmaz (35) hastanedeki ilk ifadesinde, düzensiz göçmenleri Aydın'ın Söke ilçesinden aldığını söyledi. Yılmaz, bir aracın karşısına çıkması nedeniyle fren yaptığını ancak frenin boşalması nedeniyle dereye devrildiklerini aktardı.

Yılmaz'ın ehliyetinin "B" sınıfı olduğu, kamyon kullanmak için gereken ehliyete sahip olmadığı öğrenildi.

Umuda yolculuk faciayla bitti: 22 ölü, 12 yaralı... Şoför sabıkalı çıktı, kamyon kullanma ehliyeti de yokmuş
Umuda yolculuk faciayla bitti: 22 ölü, 12 yaralı... Şoför sabıkalı çıktı, kamyon kullanma ehliyeti de yokmuş

HASTANEDE "YÜKSEKTEN DÜŞTÜM" DEMİŞ

Sürücü Mustafa Yılmaz'ın ticari taksiyle geldiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ndeki görevlilere "yüksekten düştüm" dediği, bunun üzerine önce travma servisinde tedavi altına alındığı ancak daha sonra kaza yaptığını belirtmesi üzerine yoğun bakım ünitesine sevk edildiği öğrenildi. Şu anda beyin ve sinir hastalıkları servisinde tedavi altında bulunan Yılmaz'ın 2 ayağının kırık olduğu belirlendi.

Bugün 22 kişinin ölümüne sebep oldu Hastanede yüksekten düştüm demiş

Öte yandan Yılmaz'ın, daha önce çeşitli suçlardan 21 kaydının olduğu öğrenildi.

Mustafa Yılmaz'ın, kazanın ardından yola çıkarak güzergahtan geçen araçlardan yardım istediği belirtilmişti.

Yaralı sürücüyü otomobiline aldığını anlatan Mehmet Eker, İzmir yönüne ilerlerken yol kenarında bir kişinin kendisini durdurmak istediğini belirterek, "Hava yeni aydınlanıyordu. Yol kenarında birisi el kol işaretiyle beni durdurmak istedi. Önce durmak istemedim. İleride durdum. Güvenmediğim için aracın kapılarını kilitledim. Adam yanıma geldi, 'kaza yaptım, yaralıyım' dedi. Yolda benim telefonumdan birkaç yeri aradı. Cevap veren olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Kendisini Mustafa Yılmaz olarak tanıtan kişinin Yeşilyurt'taki hastaneye gitmek istediğini söylediğini aktaran Eker, basın mensuplarına "Bir taksi durağında inmek istedi Karabağlar'da. Ben de yoluma devam ettim. Daha sonra aradığı numaralardan birisi beni aradı. Ben durumu anlattım. 'Biz öyle birini tanımıyoruz' dedi. Nerede olduğumu sordu, 'İzmir'deyiz' dedim. Ben ona sordum, 'Mersin'deyim' dedi." açıklamasında bulunmuştu.

izmir'de feci kazaİzmir'de düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu kamyon devrildi, ölü ve yaralıların olduğu olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk açıklamada aralarında çocukların da olduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İlerleyen dakikalarda ölü sayısı 18' yükseldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
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