Bugün 2019 Ramazan ayının ilk cuma namazı | Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazının saati için araştırmalar günün ilk ışıklarından itibaren başladı. Bugün, 2019 Ramazan ayının ilk cuma namazı olması sebebiyle camilerin çok daha kalabalık olması bekleniyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte, il il cuma namazı saatleri
2019 Ramazan ayının ilk cuması geldi çattı. 6 Mayıs Pazartesi günü, Ramazan’ın ilk sahuru ve iftarı yapan vatandaşlar, bugün bu mübarek ayın ilk cuma namazı için camilere gidip cemaatle birlikte bir ibadetlerini daha gerçekleştirmenin manevi huzurunu yaşayacak. Cuma namazı saati Türkiye’nin 7 bölgesi ve 81 ilinde değişiklik gösteriyor. İşte, 10 Mayıs tarihli cuma namazı saatleri...
Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 10 Mayıs 2019'da İstanbul'da saat 13:06'da Ankara'da ise 12:50'de, İzmir'de 13.13'de kılınacak. Diğer illere ait cuma namazı saatlerini sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız.
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Cuma namazının hükmü nedir?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
Cuma hutbesinde yapılan duaya “amin” demek caiz midir?
İslam âlimleri, gerek cuma hakkındaki hadisleri, gerekse Resûlullah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alarak hutbenin esasını teşkil eden rükünler ile sahih bir hutbede uyulması gereken şartları ve hutbenin adabını tespit etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 196). Hatip hutbe irad ederken cemaatin konuşmasının doğru olmadığını ifade eden hadisler vardır (Buhârî, Cumua, 36; Müslim, Cumua, 11; Muvatta, Cuma, 6; Ebû Dâvûd. Salât, 237; Tirmizî, Salât, 256; Nesâî, Cumua, 22). Hanefi ve Şâfiîler bu hadislere dayanarak zaruret olmadıkça hutbe esnasında konuşmayı mekruh; Hanbelî ve Mâlikîler haram kabul etmişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 198; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 429-430). Diğer taraftan yine Resûlullah’ın (s.a.s.) uygulamasını göz önüne alan İslam âlimleri hutbede müminlere dua etmenin mendup veya rükün olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, II, 196).
Buna göre, hutbenin dinlenmesi, bu esnada başka işlerle uğraşılmaması, konuşulmaması gerekir. Ancak, Hz. Peygamberin (s.a.s.) ismi anıldığında sessizce salavat okunması, hatibin duasına ‘âmin’ denmesi, konuşma olarak değerlendirilmediğinden, bunların yapılmasında bir sakınca yoktur (Bkz. Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’, I, 264; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 35).
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