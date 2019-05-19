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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.05.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı - İşte 19 Mayıs mesajları

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Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı - İşte 19 Mayıs mesajları

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, sosyal medyanın da ana gündem konusu. 100’üncü yıldönümü kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bugünün anlam ve önemini ifade eden mesajlarla hazırlatılıyor. İşte, Sosyal medyadan paylaşabileceğiniz 19 Mayıs mesajları

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanı düşman işgalinden kurtarmak için Samsun’da bağımsızlık ateşini yaktığı günün 100’üncü yıldönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Sosyal medya kullanıcıları ise günün ilk ışıklarından itibaren 19 Mayıs mesajlarını paylaşıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları “100YıldırGenç”, “19MAYIS2019”, “Spor Bayramımız” etiketiyle veriliyor. İşte, o mesajlardan bazıları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mesajları

“100 yıl önce yaktığın ateşin heyecanı, çağları aşan ufkunun sonsuzluğu, vatan sevginin ilhamı ve ümidim dediğin gençliğimizle hiç yorulmadan gösterdiğin hedefe yürüyoruz. Seni özlemediğimiz tek bir gün yok. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Millî Mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. yılı. Nice 100 yıllar olması dileğiyle Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”

"Türk milletinin istibdat ve tahakkümle idare edileceğini zannedenler Türk'ü ve Türk tarihini bilmeyenler ve anlamayanlardır" M. Kemal ATATÜRK . 19 Mayıs ATATÜRK'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun..”

“Cumhuriyet hayalini gerçeğe dönüştürmek için Samsun’dan büyük bir inançla atılan o ilk adımın 100. yılını gururla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!”

“Yıllar geçse de evlatların seni anıyor, seni tanıyor, senin gibi Türk için, Türk'e göre yaşıyor Paşam. Seni unutturmaya çalışanlara inat, yalnzca 19 Mayıs günü değil, her gün, her an seni anıyoruz!”

“100 yıl önceydi güneş bir kıvılcımla Samsunda küçük bir ateş yaktı o ateş Amasyada Erzurumda Sivasta büyüdü Sakaryada güçlendi bugün,yarın ve sonsuza dek sönmeyecek olan Türkiye Cumhuriyetinin ışığı oldu 19 Mayıs ATATÜRK'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”

“#19Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız diye yazılır ve Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız diye okunur ve Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız diye anılır ve kutlanır. Mustafa Kemal her daim yaşayacak.”

“Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı o kutlu günün 100. yılında, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. #19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun”

“19 Mayıs; Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşininin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun”

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