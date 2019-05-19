Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı - İşte 19 Mayıs mesajları

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanı düşman işgalinden kurtarmak için Samsun’da bağımsızlık ateşini yaktığı günün 100’üncü yıldönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Sosyal medya kullanıcıları ise günün ilk ışıklarından itibaren 19 Mayıs mesajlarını paylaşıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları “100YıldırGenç”, “19MAYIS2019”, “Spor Bayramımız” etiketiyle veriliyor. İşte, o mesajlardan bazıları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mesajları



“100 yıl önce yaktığın ateşin heyecanı, çağları aşan ufkunun sonsuzluğu, vatan sevginin ilhamı ve ümidim dediğin gençliğimizle hiç yorulmadan gösterdiğin hedefe yürüyoruz. Seni özlemediğimiz tek bir gün yok. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!”



“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Millî Mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. yılı. Nice 100 yıllar olması dileğiyle Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”



"Türk milletinin istibdat ve tahakkümle idare edileceğini zannedenler Türk'ü ve Türk tarihini bilmeyenler ve anlamayanlardır" M. Kemal ATATÜRK . 19 Mayıs ATATÜRK'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun..”



“Cumhuriyet hayalini gerçeğe dönüştürmek için Samsun’dan büyük bir inançla atılan o ilk adımın 100. yılını gururla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!”



“Yıllar geçse de evlatların seni anıyor, seni tanıyor, senin gibi Türk için, Türk'e göre yaşıyor Paşam. Seni unutturmaya çalışanlara inat, yalnzca 19 Mayıs günü değil, her gün, her an seni anıyoruz!”

“100 yıl önceydi güneş bir kıvılcımla Samsunda küçük bir ateş yaktı o ateş Amasyada Erzurumda Sivasta büyüdü Sakaryada güçlendi bugün,yarın ve sonsuza dek sönmeyecek olan Türkiye Cumhuriyetinin ışığı oldu 19 Mayıs ATATÜRK'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”



“#19Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız diye yazılır ve Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız diye okunur ve Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız diye anılır ve kutlanır. Mustafa Kemal her daim yaşayacak.”

“Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı o kutlu günün 100. yılında, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. #19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun”



“19 Mayıs; Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşininin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun”