Bugün, 19 Eylül Gaziler Günü... Gaziler Günü mesajlarından derlemeler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBugün, 19 Eylül Gaziler Günü... Gaziler Günü mesajlarından derlemeler
GeriGündem Bugün, 19 Eylül Gaziler Günü... Gaziler Günü mesajlarından derlemeler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
19.09.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Bugün, 19 Eylül Gaziler Günü... Gaziler Günü mesajlarından derlemeler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bugün, 19 Eylül Gaziler Günü... Gaziler Günü mesajlarından derlemeler

19 Eylül Gaziler Günü, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB (İ Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi pek çok siyasi isim gibi vatandaşlar da Gaziler Günü mesajlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyor. İşte, bu özel ve anlamlı günü özetleyen Gaziler Günü mesajlarından derlemeler…

Vatanın kurtarılmasında büyük rol alan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Gazilerimizin 19 Eylül #GazilerGünü kutlu olsun. Bu topraklar sizlere çok şey borçlu.Bugün, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya, TBMM tarafından “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı verildiği tarihin yıl dönümü. Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde etkinlikler düzenleniyor, sosyal medya üzerinden ise bugünün anlam ve önemini hatırlatan mesajlar paylaşılıyor. İşte, o mesajlardan bazıları...

GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI

“Gazilerimiz onurumuz, gururumuzdur.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için canından can, kanından kan veren tüm Kahraman Gazilerimizi saygı minnet ve şükranla anıyoruz.”

“Şehadeti göze alan, şehadet için yola çıkan, nasibine de “yaşarken alınabilecek en yüce paye” olarak gördüğümüz; başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin #GazilerGünü'nü en içten dileklerimle kutluyorum...”

“Ülkemizin bağımsızlığı ve varlığı için mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize şükran ve minnet borçluyuz. #GazilerGünü”

“Gazilik; istikbal ve mevcudiyetini Türklüğe adayarak canından geçmeyi göze alanların göğsüne, tarihin taktığı görünmez şeref madalyasıdır. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimize sonsuz minnetle.”

“19 Eylül #GazilerGünü vesilesiyle; “Ölürsek Şehit, kalırsak Gazi oluruz” diyerek büyük mücadeleler veren vatanını, bayrağını canı pahasına koruyan Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.”

“Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun.”

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Kahraman Gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.
Ezan, bayrak ve vatan aşığı gazilerimizin bize emaneti olan kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum.”

“Gazilik ömür boyu taşınacak bir şereftir.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğruna mücadele eden gazilerimizi saygıyla anıyorum.”

“Başta Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere vatan uğruna mücadele etmiş ve bu cennet vatan sağ olsun diye canını ortaya koymuş tüm GAZİLERİMİZİN günü kutlu olsun..”

“Vatanın kurtarılmasında büyük rol alan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Gazilerimizin 19 Eylül #GazilerGünü kutlu olsun. Bu topraklar sizlere çok şey borçlu.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü
İstanbul Valiliği açıkladı.. Dikkat! Cuma günü...
Dünyanın konuştuğu çağrıyı ilk o duymuştu… Yaşadıklarını anlattı
60 el ateş, 8 yaralı... ‘Husumetlilerimi gördüm’