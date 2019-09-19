Bugün, 19 Eylül Gaziler Günü... Gaziler Günü mesajlarından derlemeler

Vatanın kurtarılmasında büyük rol alan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Gazilerimizin 19 Eylül #GazilerGünü kutlu olsun. Bu topraklar sizlere çok şey borçlu.Bugün, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya, TBMM tarafından “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı verildiği tarihin yıl dönümü. Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde etkinlikler düzenleniyor, sosyal medya üzerinden ise bugünün anlam ve önemini hatırlatan mesajlar paylaşılıyor. İşte, o mesajlardan bazıları...

GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI



“Gazilerimiz onurumuz, gururumuzdur.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için canından can, kanından kan veren tüm Kahraman Gazilerimizi saygı minnet ve şükranla anıyoruz.”

“Şehadeti göze alan, şehadet için yola çıkan, nasibine de “yaşarken alınabilecek en yüce paye” olarak gördüğümüz; başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin #GazilerGünü'nü en içten dileklerimle kutluyorum...”

“Ülkemizin bağımsızlığı ve varlığı için mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize şükran ve minnet borçluyuz. #GazilerGünü”



“Gazilik; istikbal ve mevcudiyetini Türklüğe adayarak canından geçmeyi göze alanların göğsüne, tarihin taktığı görünmez şeref madalyasıdır. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimize sonsuz minnetle.”



“19 Eylül #GazilerGünü vesilesiyle; “Ölürsek Şehit, kalırsak Gazi oluruz” diyerek büyük mücadeleler veren vatanını, bayrağını canı pahasına koruyan Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.”



“Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun.”



“Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Kahraman Gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

Ezan, bayrak ve vatan aşığı gazilerimizin bize emaneti olan kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum.”



“Gazilik ömür boyu taşınacak bir şereftir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğruna mücadele eden gazilerimizi saygıyla anıyorum.”



“Başta Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere vatan uğruna mücadele etmiş ve bu cennet vatan sağ olsun diye canını ortaya koymuş tüm GAZİLERİMİZİN günü kutlu olsun..”



“Vatanın kurtarılmasında büyük rol alan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Gazilerimizin 19 Eylül #GazilerGünü kutlu olsun. Bu topraklar sizlere çok şey borçlu.”