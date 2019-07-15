Bugün (15 Temmuz) İETT, otobüsler, metro, tramvay ve marmaray ücretsiz mi?
15 Temmuz Pazartesi günü (bugün) otobüsler ve metro ücretsiz mi sorusu, günün ilk saatlerinde birçok vatandaşın gündemindeki konular arasında yer almaya başladı. Toplu ulaşımın 15 Temmuz Pazartesi günü ücretsiz olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, tramvay, marmaray, İETT, otobüsler ve metro bugün ücretsiz mi çalışıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bugün toplu ulaşım araçları arasında yer alan İETT otobüsleri, metro, tramvay ve marmaray seçeneklerinden birisini kullanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN İETT, OTOBÜSLER, METRO, TRAMVAY VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
İSTANBUL: Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu açıklamayı gerçekleştirdi;
"İBB Meclisi’nde aldığımız kararla 15 Temmuz Pazartesi 06:00'dan 16 Temmuz Salı 06:00'ya kadar İBB’ye ait toplu ulaşım araçlarında (otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur) seyahat ücretsiz sağlanacaktır. Bu saatler arasında araçlar cumartesi sefer tarifesine göre çalışacaktır."
GAZİANTEP: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 17.00-00.00 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek anma etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlara toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacak.
Türkiye, F16’larla, koca tanklarla, silahlarla tam 3 yıl önce demokrasiyi kesintiye uğratmak isteyen karanlık güçlere karşı halkın eşsiz kahramanlığıyla yazılan destanı, yeniden Dünya’ya duyuracak. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Gazi şehirde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Ulaşım AŞ (GAZİULAŞ), 15 Temmuz’da vatandaşların şehir merkezine daha rahat gelebilmesi amacıyla otobüs ve tramvayları ücretsiz yapacak.
KAHTA: Kahta Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, toplu taşımanın gün boyu ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 15 Temmuz’da toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.
15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünü günün anlam ve önemine uygun etkinliklerle kutlayacaklarını belirten Başkan Turanlı, “Halkımızın 15 Temmuz günü toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanması için karar aldık. 15 temmuz’da toplu taşıma ücretsizdir. Bu vesile ile bir kez daha 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Ülkemizin demokrasisi, bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum” diye konuştu.
MALATYA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle tüm hatlarda Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler ücretsiz hizmet verecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ otobüslerinin tüm hatlarda sabah 06.00'dan itibaren ücretsiz hizmet vereceklerini söyledi.
SAMSUN: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde SAMULAŞ'a bağlı tramvay, ring, ekspres ve terminal otobüslerinin saat 06.00'dan 16 Temmuz Salı günü saat 06.00'ya ücretsiz olacağını duyurdu.
SAKARYA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ulaşımların ücretsiz olacağı açıklandı.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. Yıl dönümünde belediye otobüslerimiz ücretsiz hizmet sunacaktır. Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları için ek seferler de olacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı günler dileriz” denildi.
ELAZIĞ: Elazığ Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde ulaşımın ücretsiz sağlanacağı bildirdi.
Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde şehrimizde ulaşım hizmetleri ücretsiz sağlanacaktır. Belediyemize ait araçlar 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06:00’dan 16 Temmuz Salı günü saat 06:00’ya kadar ücretsiz taşıma yapacaktır. Şehrimizde yapılacak olan 15 Temmuz programlarına katılmak isteyen vatandaşlarımız belediye otobüslerimizden ücretsiz faydalanabileceklerdir” denildi.
AYDIN: Aydın Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla belediye otobüslerinin tüm gün ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Aydın’ın tüm ilçelerinde hizmet veren belediye otobüsler ücretsiz yolcu taşıyacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 39 hat ile hizmet eden otobüsler bugün ulaşım kartı sorgulamaksızın ücretsiz hizmet verecek.
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