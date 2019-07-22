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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.07.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

’Bugs Bunny’ bahis operasyonunda 21 tutuklama

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’Bugs Bunny’ bahis operasyonunda 21 tutuklama

Konya merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, örgüt lideri olduğu ileri sürülen Kürşat Tavşan’ın (37) ve eşinin de aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Örgüt liderinin soyadından esinlenerek ’Bugs Bunny’ adı verilen operasyonda 2.4 milyon lira para, 400 bin lira değerinde altın ve pırlanta ele geçirilirken, örgütün 132 milyon değerindeki 65 gayrimenkulüne, 20 otomobile el konuldu. Ayrıca örgüt üyelerinin kullandığı 537 banka hesabına da tedbir konuldu.

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’Yasadışı Bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması’ suçlarını işledikleri tespit edilen 38 şüpheli hakkında çalışma başlattı. 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi. ’Bugs Bunny’ adı verilen operasyonda polis, 17 Temmuz günü Konya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Balıkesir illerinde daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda 3’ü kadın 26 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışında olduğu, 4 şüphelinin de arandığı belirlendi. Şüphelilerin iş ve evlerinde ele geçirilen çok sayıda bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

’Bugs Bunny’ bahis operasyonunda 21 tutuklama


YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE YÖNLENDİRMİŞ

Operasyonda gözaltına alınan ve örgüt lideri olduğu ileri sürülen Kürşat Tavşan’ın yasal bir bahis sitesinde tahminci olduğu, bu siteye oynamak için girenleri örgüt elemanları tarafından kullanılan resmi olmayan sitelere yönlendirdiği, oradan kazanılan paradan da komisyon aldığı tespit edildi. Tavşan’ın ayrıca çalıştığı resmi sitede yaklaşık 1 milyon takipçisi olduğu ve en çok para kazandıran tahmincilerden olduğu belirtildi. Örgüt içerisinde kendilerini ’cebci’ olarak tanımlayan bir grubun da sitelerde bahis oynayanların yatırdıkları paraları bankamatiklerden hemen çektikleri belirlendi.
’Bugs Bunny’ bahis operasyonunda 21 tutuklama


PARAVAN ŞİRKETLER KURUP PARALARI AKLAMIŞLAR

Örgüt üyelerin yasadışı bahis sitelerinden kazandıkları paraları aklamak için sahte paravan şirketler kurdukları belirlendi. Örgütün bu paravan şirketleri iflas etti gibi gösterip ellerindeki paraları gayrimenkule yatırdıkları da ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda 2.4 milyon lira para, 400 bin lira değerinde altın ve pırlanta ele geçirilirken, örgütün 132 milyon değerindeki 65 gayrimenkulüne, 20 otomobile el konuldu. Ayrıca örgüt üyelerinin kullandığı 537 banka hesabına da tedbir konuldu.
’Bugs Bunny’ bahis operasyonunda 21 tutuklama


ÖRGÜT LİDERİNİN EŞİ DE SOYAL MEDYA HESAPLARINI YÖNETMİŞ

Operasyon kapsamında örgüt lideri Kürşat Tavşan’ın eşi Nesrin Tavşan da gözaltına alındı. Nesrin Tavşan’ın örgütün kurduğu sosyal medya hesaplarını yönettiği belirtildi. Türkiye’de bugüne kadar yapılan yasa dışı bahis operasyonlarında en çok para ve gayrimenkulün bu operasyonda ele geçirildiği de öğrenildi.
’Bugs Bunny’ bahis operasyonunda 21 tutuklama


LİDER VE EŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapmasında gözaltına alınan 3’ü kadın 26 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında Kürşat ve Nesrin Tavşan’ın da olduğu 21 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
’Bugs Bunny’ bahis operasyonunda 21 tutuklama

’Bugs Bunny’ bahis operasyonunda 21 tutuklama

’Bugs Bunny’ bahis operasyonunda 21 tutuklama

’Bugs Bunny’ bahis operasyonunda 21 tutuklama

’Bugs Bunny’ bahis operasyonunda 21 tutuklama



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