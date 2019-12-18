Buğra isminin anlamı ne? Buğra ne demek?

Erkek çocuklara konulan Buğra isminin anlamı birçok farklı kavramı içerir. Genel olarak "erkek deve" manasında kullanılan sözcük, bundan farklı manalara da gelmektedir. Sözcük, Arapça kökenlidir.

Buğra İsminin Anlamı

Buğra ismi, tarihteki bir Harezm hükümdarının adıdır. Ayrıca Buğra ne demek sorusuna sözcüğün turna kuşu anlamıyla da yanıt verilebilir. Bu sözcük bazı kaynaklarda turna sürüsüne yol gösteren turna kuşu olarak anılmaktadır.

Buğra Ne Demek?

Buğra ismi, liderlik ve yöneticilik vasıflarına sahiptir. Bu isim, sabaha karşı çok erken vakitleri de içeren anlamlara sahiptir. Buğra ismi, denizcilikte deniz adamı olarak da kullanılmaktadır. İsmin özellikleri, gücü ve otoriteyi temsil eder. Bu isim sözünün eri olmak, dürüst ve erdemli olmak gibi kavramları işaret eder.