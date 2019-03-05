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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Toygun ATİLLA - İSTANBUL
05.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Büfede 11 bin 887 FETÖ’cü deşifre

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Büfede 11 bin 887 FETÖ’cü deşifre

FETÖ’nün gizli haberleşme için kullandığı ‘büfeden arama’ yönteminin deşifre edilmesi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sızmış örgüt mensuplarına büyük darbe vurdu. Hürriyet, Ankara ve İstanbul’da ‘büfeden arama’ yöntemiyle örgüt içi gizli görüşme rakamlarına ve kullanma talimatlarına ulaştı.

MAHREM yapıya mensup FETÖ üyelerinin haberleşme aracı olarak kullandığı büfelerdeki kontörlü telefonlardan yapılacak aramalara da örgüt düzenleme getirmişti:

Büfeden arama yapacak kişi yönetici konumundaki ‘imam’, aranan kişi ise mahrem yapılanma içinde yer alan ‘öğrenci’ tabir edilen TSK içindeki FETÖ mensubu olacaktı.

Örgüt yöneticisi, sorumluluğunda olan 2’den fazla TSK mensubu örgüt üyesini aynı büfeden aramamalıydı.

İmamlar mahrem yapı içindeki elemanlarının telefonlarını telefon fihristine şifreli kaydetmek zorundaydı. Örneğin son 4 rakamı 1122 olan telefon numarası 1178 olarak telefon fihristine kaydedilirdi. Gerçek telefon numarasının son 2 rakamı 100’e tamamlanırdı.

Büfelerden yapılan görüşmeler kısa tutulur. Haftalık buluşma noktaları ve görüşme saatleri belirtilirdi.

Büfeden arama yapan imam, tekrar arama tuşu ile aradığı numaraya ulaşılmaması için, konuşma bittikten sonra başka bir numara tuşlamalıydı.

Kullanılan büfelerin değiştirilmesi ve imamların oturduğu evlere yakın büfelerden arama yapılmaması zorunluluktu.
İşte tüm bu talimatlara rağmen FETÖ imamlarının kimilerinin 2’den fazla TSK mensubunu periyodik olarak her hafta aynı büfelerden aramaları deşifrelerini kolaylaştırdı.

ÜRKÜTÜCÜ BİLANÇO

Sadece Ankara’da, FETÖ’nün ‘büfe araması’ yöntemi sonucu ortaya çıkarılan örgüt üyesi muvazzaf subay ve astsubayın toplam sayısı 7 bin 387 kişi. Bunların 3 bin 455’i Kara Kuvvetleri, 1599’u Jandarma, 1366’sı Hava Kuvvetleri, 857’si Deniz Kuvvetleri, 55’i Sahil Güvenlik, 55’i ise askeri yargı mensubu. 3 bin 800’üne adli işlem yapıldı. Önümüzdeki günlerde haklarında adli işlem yapılacak olan muvazzaf 3 bin 587 FETÖ üyesi TSK mensubu bulunuyor.
İstanbul’da ise aynı yöntemle FETÖ üyesi 3 bin 500 asker tespit edildi. Bunlardan 2 bin 30’u hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul’da da henüz hakkında operasyon kararı verilmemiş örgüt üyesi olduğu belirlenen 1470 TSK mensubu var. Bunlar, sadece 2 büyük ille ilgili veriler. Yetkililere göre tüm Türkiye çapındaki rakamlar ise on binlerin üzerinde.

HER HAFTA OPERASYONUN SIRRI

TSK’da hemen hemen her hafta yapılan FETÖ operasyonlarının başlıca nedeni, büfe aramaları yöntemi ile deşifre olan örgüt üyeleri. Güvenlik güçleri, sayılarının on binleri bulduğu belirtilen örgüt üyelerini tek bir seferde gözaltına almaları ve aynı anda sorgulamaları mümkün olmadığından, zamana yayarak operasyon yapıyor.

Büfede 11 bin 887 FETÖ’cü deşifre

ARAMALARDAKİ ÜÇ KRİTİK İSİM

ANKARA İstihbarat Şube Müdürlüğü, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin en önemli aktörlerinden 3 ismin de sivil imamları tarafından büfelerden düzenli olarak arandığını ortaya çıkardı. Bu isimler, darbe girişimi günü Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele baskının başındaki eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen eski tuğgeneral Semih Terzi ve darbe girişiminden sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim olan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı eski yüzbaşı Burak Akın’dı. Üçünün de düzenli olarak büfelerden sivil imamları tarafından arandığı tespit edildi. Bu bilgiler yargılamalarının yapıldığı soruşturma dosyalarına gönderildi.

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