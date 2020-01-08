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Tolga TAHÇI/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2020 - 14:54,Son Güncelleme:/

Büfe ve sünger atölyesi yangında kullanılamaz hale geldi

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Büfe ve sünger atölyesi yangında kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde büfede çıkan yangın, yandaki 2 katlı sünger atölyesine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken büfe ve sünger atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Büfede saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büfeyi sarmaya başlarken dükkan sahibi kendisini dışarı atıp, itfaiyeye haber verdi.

Bu sırada yangın, büfenin yanındaki 2 katlı sünger atölyesine sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri yarım saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Yangın nedeniyle büfe ve sünger atölyesi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Büfe ve sünger atölyesi yangında kullanılamaz hale geldi

 

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