BUDO'dan yeni sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 14.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 15.30 ile Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.55 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.
BUDO'nun saat 11.00'e kadar olan seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
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