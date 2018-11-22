BUDO'da bazı seferler iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamadı.
BUDO'nun saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de iptal edildi.
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