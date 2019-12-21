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DHA
21.12.2019 - 22:58, Son Güncelleme:

BUDO seferleri yarın da iptal edildi

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BUDO seferleri yarın da iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarınki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Feribot seferleri, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle bugün de iptal edilmişti.

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