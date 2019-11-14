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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 14.11.2019 - 11:20, Son Güncelleme:/

Buca'da, orman alanındaki 4 kaçak yapı yıkıldı

İZMİR'in Buca Belediyesi'nce Belenbaşı'ndaki 50 dönüm ormanlık Hazine arazisine inşa edilen 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Kaçak yapıların tespiti ve yıkımının devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "İster villa olsun ister şato olsun, asla taviz vermeden, ormanlarımızı ve yarınlarımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Buca'da, orman alanındaki 4 kaçak yapı yıkıldı
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Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir'in en tarihi ve yeşil bölgelerinden Belenbaşı'ndaki 50 dönümlük Hazine arazisi üzerindeki ormanlığa inşa edilen 4 yapıyı tespit etti. Kaçak yapılarla ilgili işlem başlatan ekipler, yasal sürecin sonlanmasının ardından yıkım için harekete geçti. Çam ağaçlarının dikili olduğu orman arazisi üzerine inşa edilen, 2'si villa olmak üzere toplam 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Bucada, orman alanındaki 4 kaçak yapı yıkıldı


Yapı kontrol ekiplerinin tespit ve müdahalelerinin devam edeceğini belirten Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç, "Belenbaşı, sadece Buca'nın değil İzmir'in çok özel yerlerinden. Bu ağaçlarda, bu ormanlarda Yörüklerin, Türkmenlerin, nice Efelerin izi vardır. Onların bizler için yarınlarımız için yaşattığı bu toprakları hiçbir fırsatçının kendi çıkarı için yok etmesine izin vermeyeceğiz. İster villa olsun ister şato olsun, asla taviz vermeden ormanlarımızı, yarınlarımızı korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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