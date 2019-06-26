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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Bu zambağı koparmanın cezası 60 bin lira

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Bu zambağı koparmanın cezası 60 bin lira

Ordu'da ilk defa 1993 yılında tespit edilen, yapılan 5 yıllık çalışma sonrasında literatüre alınan "Mis/Akkuş Zambağı"nı koparanlar, her kök için 60 bin lira ceza ödeyecek.

Zengin floraya sahip Ordu, 130'u endemik olmak üzere bin 700'ün üzerinde kayıtlı bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Akkuş ilçe kırsalında dağlık bölgede haziran ayında kendisini gösteren ve 15-20 günlük ömrü olan soğanlı bitki türü Mis/Akkuş Zambağı, meraklıları bölgeye çekiyor.
Orman İşletme Müdürlüğünce korunan türün çiçek açmasıyla birçok bölgeden fotoğraf tutkunları da yöreye gelmeye başladı.

Akkuş Orman İşletme Müdürü Soner Yılmaz, "Mis/Akkuş Zambağı"nın dünyada sadece Akkuş ilçesinde yetiştiğini belirterek, ilk defa 1993 yılında iki bilim adamı tarafından fotoğraflandığını söyledi.

Bu zambağı koparmanın cezası 60 bin lira

Daha sonra yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda zambağın 1998 yılında literatürde yerini aldığını kaydeden Yılmaz, bitkinin Latince "Lilium Akkusianum" olarak bilindiğini ifade etti.

Yılmaz, yaklaşık 1,5 metre boyunda olan "Mis/Akkuş Zambağı"nın bu aylarda çiçek açmaya başladığını ve görenleri büyülediğini kaydederek, iklim şartlarına göre bitkinin 15-20 gün ömrü olduğunu aktardı.

Bu zambağı koparmanın cezası 60 bin lira

Bitkinin yaklaşık 2 bin rakımlı yörede yetiştiğini kaydeden Yılmaz, "Mis/Akkuş Zambağı"nın orman sahalarının önemli kısmında görüldüğünü bildirdi.

Her kök cezası 60 bin lira

Yılmaz, Orman Genel Müdürlüğünün taşra birimleri olarak tüm ormanları korumakla görevlendirildiklerini belirterek, "Korumasını yaptığımız bitkilerden biri de Mis/Akkuş Zambağı. Bitki endemik bir tür olduğundan zaten koruma altındadır. Bu zambağın bir tanesinin kökünün koparılması ya da yerinin değiştirilmesinin cezası her bir kök için 60 bin liradır." dedi.

Bu zambağı koparmanın cezası 60 bin lira

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yılmaz, "Yöre halkımız bu bitkinin yanında yabancı ve şüpheli birini gördüklerinde hemen kolluk kuvvetlerine ve bizlere haber versinler. Kesinlikle bu bitkinin koparılmasına ve taşınmasına müsaade etmesinler." diye konuştu.

Bu zambağı koparmanın cezası 60 bin lira

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