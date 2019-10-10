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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
Haber Giriş: 10.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu yüz 500 TL! Rafet efendi gözaltında

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Bu yüz 500 TL! Rafet efendi gözaltında

Kocaeli’de kendisini ‘peygamber’, ‘evliya’ gibi sıfatlarla tanıtan ‘Rafet Efendi’ kod adlı Şaban Özdil’in yapılanmasına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Müritlerini ‘cehennem azabıyla’ korkutup maaşlarının veya çektikleri kredinin bir bölümünü alan Özdil’in kendisiyle görüşmek isteyenlerden de ‘yüz görümlüğü’ adı altında 500 lira para istediği ortaya çıktı.

Oğullarının içinde bulunduğu yapılanmadan endişe eden bir anne-babanın müracaatı üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bir süre sonra ‘Rafet Efendi’ kod adlı Şaban Özdil’in ‘tarikat’ adı altındaki yapılanmasının şifreleri çözüldü. Yapılan tespitlere göre Özdil kendini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak tanıtıyor ve ‘Allah ile doğrudan görüştüğünü’ iddia ediyordu.

CENNET VAADİYLE KANDIRDI

Müritlerine kendilerinin ‘Müslüman’ değil ‘mümin’ olduklarını söyleyen Özdil, müritlerinin ev, araba, yazlık ve ziynet eşyaları gibi mallarını da karşılığında ‘cennet’ vaat ederek alıyordu. Özdil, hac ibadetini kabul etmiyor, müritlerine namaz kılmalarına gerek olmadığını da söylüyordu. Ayrıca faizle para çeken müritlerini ve sadaka vermek istemeyenleri de ‘cehennem azabı’ ile korkutarak para ve mülk bağışlamaya zorluyordu.
Mağdurlardan biri ifadesinde Rafet Efendi’nin müritlerinin kendisiyle görüşmeden önce ‘yüz görümlüğü’ olarak 500 lira verildiğini anlattı ve şunları söyledi: “Ben de diğerleri gibi artık namaz kılmıyorum, cuma günü buluşmalarımızda da kendisiyle görüşeceğim için cuma namazını kaçırıyorum ancak Rafet Efendi ile görüşeceğim için daha çok sevap kazanıyorum.” Mağdurlardan birinin ifadesinin bir bölümü ise şöyle: “Bu ‘Hak Dini Kapısı’ adlı yapıyla ilk temas ettiğim de ‘Kardeşler’ adı altındaki şahıslarla namaz kılardık. Şaban Özdil’in bana anlattığı ‘namazdan sonraki namaz’ı anlayınca namaz kılmadan Allah’ın huzurunda olduğumu anladım. Rafet Efendi’yle görüştükten sonra göğsümde bir ferahlama hissettim. Biz kendisini ‘evliya’ olarak görürüz. ‘Kardeşler’ olarak hitap ettiğimiz şahıslar Rafet Efendi’nin müritleridir.”

‘DOLANDIRICI ÖRGÜT'

Yine yapılan tespitlere göre grup üyeleri kendilerini bu yapıdan çıkarmak isteyen ailelerine “Onlar bana cenneti vaat ediyor, siz edebilir misiniz?” diye itiraz ediyordu. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve aralarında Özdil’in de olduğu 14 zanlı, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ ile suçlanıyor.

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