Bu yolun anahtarı sadece 3 kişide var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBu yolun anahtarı sadece 3 kişide var
GeriGündem Bu yolun anahtarı sadece 3 kişide var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
23.09.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Bu yolun anahtarı sadece 3 kişide var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tokat merkeze bağlı Dedeli köyünden geçen ve Yelpe köyüne giden yol, iki köy arasında yaşanan mera anlaşmazlığının ardından yaklaşık 4 yıl önce Dedeli köyü sakinlerince kapatılmıştı. 

Bunun üzerine Yelpe köyü sakinleri köylerine ulaşımı, komşuları Gümenek köyünden Mustafa Kasın'ın arazisinde yapılan yoldan sağlamaya başladı. Birkaç gün önce arazisinden geçen yolun üzerine demir kapı yaptıran Kasın, kapıyı da kilitledi. Kasın, kapının anahtarını ise sadece Yelpe köyünden öğrencileri il merkezine götüren 2 servis sürücüsüne verdi. 

Bu yolun anahtarı sadece 3 kişide var

Kapıdan ayrıca, servis sürücülerinin geçtiği saatlerde araçlarıyla gelen köydeki ilkokulda görev yapan 3 öğretmen geçebiliyor. Arazisinden geçen yoldan sadece servis araçları ile öğretmenlerin geçmesine izin veren Kasın, başka araç geçişine ise izin vermiyor. Köylüler ulaşımı engebeli araziden sağlıyor. 

Yelpe Köyü Muhtarı Şevki Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dedeli köyü ile aralarında uzun yıllardır süren mera davaları bulunduğunu söyledi. Meranın köylerine ait olduğunu savunan Çelik, "Yıllar önce açılan davayı kazandık ve meranın bize ait olduğu kesinleşti. Bize, 'İlla biz buraya göçeceğiz, yoksa yoldan sizi koymayız' dediler. Vermeyince de yolumuzu kapattılar." dedi. 

"Bu şekilde mapus olarak kaldık" 

Daha sonra Gümenek köyünden geçen yolu kullanmaya başladıklarını belirten Çelik, şöyle devam etti: 
"Ancak arazi sahibi kapı koyup bu yolu da kapattı. Kapıdan köyümüze yaklaşık 3 kilometre daha mesafe var. Yoldan sadece öğretmenler ve servis aracı geçebiliyor. Köyümüzde 97 hanede 600 kişi var. Yıllardır yolumuzu açamadık. Ayrı bir yol yapılıyordu, kamulaştırma sorunu nedeniyle orası da tamamlanmadı. 'Yolunuzu yapacağız' diyorlar. Yoksa bu şekilde mapus olarak kaldık." 
Bu yolun anahtarı sadece 3 kişide var

Köy sakinlerinden Halil İbrahim Bay yollarının kapalı olduğuna işaret ederek, mağdur olduklarını sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini aktardı. 

Mustafa Kasın ise yolun kendi arazisinden geçtiğini, öyle uygun gördüğü için ulaşıma izin vermediğini söyledi. İl Özel İdaresi yetkilileri de sorunun çözümü için girişimlerde bulunduklarını kaydetti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dikkat! Sıcaklık 15 derece düşecek. Meteoroloji hastalık uyarısı yaptı

İfadesi ortaya çıktı! Hepsini fotoğraftan teşhis etti

Sıra dışı diplomat Kaya Toperi öldü

Eczaneden aldığı ilaçla yaşlı kadına dehşeti yaşattı!