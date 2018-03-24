'Bu yolculukta yorulan, yolunu kaybeden oldu'

İHANETLERE RAĞMEN

“Kerameti hiçbir zaman kendimizde görmeden, işin sırrının yaptığımız hizmetler olduğunun bilinciyle, kendimizi sürekli geliştirerek, hep ilk günkü heyecanla çalıştık. Bu uzun, meşakkatli, sabır gerektiren yolculukta elbette yorulanlar, hatta yolunu kaybedenler olmuştur ama AK Parti olarak bizim hizmet aşkımız ve kararlığımız asla zayıflamamıştır.



Türkiye’nin FETÖ’yle, PKK’yla, DEAŞ’la, diğer terör örgütleriyle mücadelesini, daha da ötesi artık 7 düvele karşı verildiği çok açık beka kavgasını, işte bu anlayışla yürütüyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi gibi tarihimizde eşi benzeri olmayan ihanetlere rağmen, ülke ve millet olarak dimdik ayakta bir şekilde hedeflerimize doğru yürüdük. Teşkilatlarımızda görev alan arkadaşlarımız ile partimize gönül vermiş tüm kardeşlerimizden, bugüne kadar yaptıklarımızı milletimize her fırsatta ve en doğru şekilde anlatmalarını bekliyorum.”



YILDIRIM: ROTA MİLLETTEN

Başbakan Binali Yıldırım da, kitaba yazdığı önsözde, “AK Parti; Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet ilkesini daim kılmak adına yurtiçinde, yurtdışında teröre karşı mücadeleyi bir memleket meselesi görmekte ve buna yönelik tedbirler almaktadır. 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne, bu hareketin rotasını daima millet belirlemiştir. AK Parti bundan sonra da milletle aynı istikamette yol alacak ve milletin rızası olmayan hiçbir icraata imza atmayacaktır” dedi.



