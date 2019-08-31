Bu yılın kırtasiye parası ne zaman yatar? 2019 eğitim ödeneği ne zaman yatar?
Öğretmenlerin ve idarecilerin eğitim öğretim desteği kapsamında aldığı kırtasiye parası, bu yıl da hesaplara yatırılmış olacak. Öğretmenler tarafından kırtasiye parası olarak adlandırdığı destek ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği tarihte gerçekleşecek. Peki, bu yılın kırtasiye parası ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kırtasiye parası ile dönem öncesi hazırlıklarını gerçekleştirecek olan öğretmenler, bakanlığın bu ücreti ne zaman yatıracağını sorgulamaya başladı. Peki, MEB'in kırtasiye ödeneğini yatırmayı planladığı tarih ne zaman? İşte, kırtasiye parası için planlanan tarih hakkında bazı bilgiler
KIRTASİYE PARASI NE ZAMAN YATAR?
Öğretmenler dışında okul ve eğitim kurumlarında eğitime katkı sağlayan Genel İdari Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı'ndaki personellerin de alabileceği kırtasiye parası, geçtiğimiz yıllarda şu tarihlerde hesaplara yatırılmaya başlanmıştı;
2017- 11 Eylül ödeme, 18 Eylül okulların açılması.
2018- 10 Eylül ödeme, 17 Eylül okulların açılması.
Bu bilgiler ışığında 2019 yılında okulların 9 Eylül tarihinde açılacağı göz önünde bulundurulursa, kırtasiye parası için ödemelerin 2 Eylül tarihinde yapılacağı söylenebilir.
KIRTASİYE ÜCRETLERİ NE KADAR YATIRILACAK?
Kırtasiye ücretleri, bu yıl 1.180 lira olarak hesaplara yatırılacak. Öğretmenliğe yeni başlayan personeller, göreve başladıkları tarih itibariyle kırtasiye ücreti almaya hak kazanacak. Birinci dönem bitmeden hazırlık ödeneğinin yüzde 75'i tutarında, dönem arasında göreve başlayanlar için ise yüzde 50 tutarında ödeme yapılacak.
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