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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Bu yılın kırtasiye ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak?

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Bu yılın kırtasiye ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak?

Her eğitim öğretim döneminin başında eğitim çalışanlarına ödenen eğitime hazırlık ödeneği ya da bir diğer ifadeyle kırtasiye parasının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Eylül ayının gelmesine rağmen ödeme yapılmaması öğretmenleri meraklandırdı. Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2019 kırtasiye parası ne zaman ödenecek?

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenen eğitim ödeneği yardımı, okulların açılmasına kısa bir süre kala gündem oldu. Henüz ödeme alamayan öğretmenler, bu kapsamda ödemelerin ne zaman hesaplarına yapılacağını araştırıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Öğretmenler dışında okul ve eğitim kurumlarında eğitime katkı sağlayan Genel İdari Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı'ndaki personellerin de alabileceği kırtasiye parası, geçtiğimiz yıllarda şu tarihlerde hesaplara yatırılmaya başlanmıştı;

2017- 11 Eylül ödeme, 18 Eylül okulların açılması.

2018- 10 Eylül ödeme, 17 Eylül okulların açılması.

Bu bilgiler ışığında 2019 yılında okulların 9 Eylül tarihinde açılacağı göz önünde bulundurulursa, kırtasiye parası için ödemelerin 4 Eylül tarihinden sonra ve okullar açılmadan hemen önce yapılacağı söylenebilir.,

Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu" kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine yüzde %2,5 zam yapıldı.

Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir.

2019 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği ise 1180 TL olarak ödenecek

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.

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