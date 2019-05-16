Bu yıl ve gelecek yıl okullar ne zaman kapanacak? İşte, tatil takvimi
Okulların kapanacağı tarih ve tatil takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni tatil sisteminin ardından öğrencilerin gündeminde yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt arayan öğrenciler, detayları internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, 2018-2019 (bu yıl) ve 2019-2020 (gelecek yıl) eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman kapanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Hem bu yıl hem de gelecek yıl için okulların tatil takvimini merak eden öğrenciler, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Okullar ne zaman tatil olacak ve kapanacak sorularına yanıt arayan binlerce kişi, MEB'in internet üzerinden yaptığı açıklamaları merak ediyor. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE (BU YIL) OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının 2018/2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımladığı takvim bilgilerine göre;
4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek.
GELECEK YIL OKULLARIN TATİL PROGRAMI NASIL OLACAK?
2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.
18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
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