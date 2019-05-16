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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Bu yıl ve gelecek yıl okullar ne zaman kapanacak? İşte, tatil takvimi

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Bu yıl ve gelecek yıl okullar ne zaman kapanacak? İşte, tatil takvimi

Okulların kapanacağı tarih ve tatil takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni tatil sisteminin ardından öğrencilerin gündeminde yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt arayan öğrenciler, detayları internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, 2018-2019 (bu yıl) ve 2019-2020 (gelecek yıl) eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman kapanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Hem bu yıl hem de gelecek yıl için okulların tatil takvimini merak eden öğrenciler, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Okullar ne zaman tatil olacak ve kapanacak sorularına yanıt arayan binlerce kişi, MEB'in internet üzerinden yaptığı açıklamaları merak ediyor. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE (BU YIL) OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının 2018/2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımladığı takvim bilgilerine göre;

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek.

GELECEK YIL OKULLARIN TATİL PROGRAMI NASIL OLACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek. 

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

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