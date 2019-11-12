Bu yıl kaç gün tatil yapacağız? (Ramazan ve Kurban Bayramı tatili) 2020 tatil takvimi
Yılın büyük bir kısmını geride bırakan vatandaşlar, 2020 tatil günlerini şimdiden araştırmaya başladı. Özellikle uzun tatiller için fırsat sunan Ramazan ve Kurban Bayramı’nın tarihi merak ediliyor. Dini ve milli bayramların hangi güne denk geleceği gösteren takvimin yayınlanmasıyla birlikte ‘bu yıl kaç gün tatil yapacağız?’ sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın da içerisinde yer aldığı 2020 tatil takvimi…
2019 yılının son aylarında en çok araştırılan konulardan biri de 2020 tatil takvimi oldu. Özellikle tatil planlarını şimdiden yapmak, uygun uçak bileti fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ‘Bu yıl kaç gün tatil yapacağız?’ sorusunun yanıtını merak ediyor.
Takvime göre bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri 2020 yılında cumartesi ve pazar günü olmak üzere 106 gün tatil yapacak. Hafta sonu tatillerine ek olarak özel sektör çalışanları ve kamu personelleri cumartesi ve pazar gününün dahil olmasıyla birlikte 15.5 gün bayram tatili yapacak.
Çalışanların hafta sonları ve bayram tatilleri çıktıktan sonra toplamda 248.5 gün çalışma yapılması bekleniyor.
İşte, 2020 resmi tatil günleri:
1 Ocak 2020 – Yılbaşı: Çarşamba
23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe
1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü: Cuma
19 Mayıs 2020 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı
Ramazan Bayramı: 24 Mayıs – 26 Mayıs (Pazar – Salı)
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma – 3 Ağustos Pazartesi
30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı: Pazar
29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı. Cuma
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