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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Bu yıl kaç gün tatil yapacağız? (Ramazan ve Kurban Bayramı tatili) 2020 tatil takvimi

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Bu yıl kaç gün tatil yapacağız? (Ramazan ve Kurban Bayramı tatili) 2020 tatil takvimi

Yılın büyük bir kısmını geride bırakan vatandaşlar, 2020 tatil günlerini şimdiden araştırmaya başladı. Özellikle uzun tatiller için fırsat sunan Ramazan ve Kurban Bayramı’nın tarihi merak ediliyor. Dini ve milli bayramların hangi güne denk geleceği gösteren takvimin yayınlanmasıyla birlikte ‘bu yıl kaç gün tatil yapacağız?’ sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın da içerisinde yer aldığı 2020 tatil takvimi…

2019 yılının son aylarında en çok araştırılan konulardan biri de 2020 tatil takvimi oldu. Özellikle tatil planlarını şimdiden yapmak, uygun uçak bileti fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ‘Bu yıl kaç gün tatil yapacağız?’ sorusunun yanıtını merak ediyor.

Takvime göre bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri 2020 yılında cumartesi ve pazar günü olmak üzere 106 gün tatil yapacak. Hafta sonu tatillerine ek olarak özel sektör çalışanları ve kamu personelleri cumartesi ve pazar gününün dahil olmasıyla birlikte 15.5 gün bayram tatili yapacak.

Çalışanların hafta sonları ve bayram tatilleri çıktıktan sonra toplamda 248.5 gün çalışma yapılması bekleniyor.


İşte, 2020 resmi tatil günleri:

1 Ocak 2020 – Yılbaşı: Çarşamba

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü: Cuma

19 Mayıs 2020 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı

Ramazan Bayramı: 24 Mayıs – 26 Mayıs (Pazar – Salı)

Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma – 3 Ağustos Pazartesi

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı: Pazar

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı. Cuma

 

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