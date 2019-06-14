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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.06.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Bu yıl Babalar Günü ne zaman?

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Bu yıl Babalar Günü ne zaman?

Babalar Günü ile ebeveynler bu yıl da sevgi ve şefkat dolu anlara şahit olacak. Hediyeler, güzel sözler ve sosyal aktivitelerle değerlendirilebilecek olan Babalar Günü, tam tarihi ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Babalar Günü ne zaman gerçekleşecek? İşte, Babalar Günü'ne dair merak edilen bazı detaylar

Babalar Günü ne zaman sorusu bu özel günü boş geçirmek istemeyen birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Babalar Günü ile birlikte gönüllerinden geçen hediyeleri paylaşacak ya da aktiviteleri gerçekleştirecek olan evlatlar, bu tarihin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. İşte, 2019 Babalar Günü tarihi ve detaylı bilgiler

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya genelinde her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, Türkiye'de bu yıl da 16 Haziran tarihinde gerçekleşecek. 

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

ESNAFIN BABALAR GÜNÜ SEVİNCİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocukların karne hediyeleri, tatil alışverişleri ve Babalar Günü için yapılacak harcamaların piyasaları hareketlendirmesini beklediklerini belirterek, "Sadece online alışverişlerin 2 milyar lirayı aşması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, haziran ayının sonlarında perakende sektöründe canlılık yaşanacağını bildirdi.

Bu yıl Babalar Günü ile karne ve tatil heyecanının aynı döneme rastladığını anımsatan Palandöken, "Çocukların karne hediyeleri, tatil alışverişleri ve Babalar Günü için yapılacak harcamaların piyasaları hareketlendirmesi bekleniyor. Hem Babalar Günü hem de öğrencilerin karne sevincinin birleşmesi aileleri mutlu ederken, hiç kuşkusuz esnafımız da yapılan alışverişlerle sevinecektir. Bu hafta sonu sadece online alışverişlerin 2 milyar lirayı aşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılacak alışverişlerin ekonomiye de can vereceğini vurgulayan Palandöken, şöyle devam etti:

"Babalar Günü için özellikle elektronik, büro araç ve gereçleri, kıyafet, ayakkabı ve hatıra temalı hediyeler alınıyor. Bu özel günde seçim yapmakta zorlananlar için çok çeşitli ürünleri en uygun fiyat yelpazesinde sunan esnafımız müşterilerini bekliyor. Esnafımızda Babalar Günü için her zevke ve her keseye uygun hediyeler mevcut. Küçük de olsa alınan hediyeler babalarımızın gönlünü ettiği gibi, ekonomiye de can veriyor."

Özel günlerde yapılan harcamaların normal zamandan 2-3 kat fazla olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Babalarımızı bu özel günde mutlu ederken aşırıya da kaçmamalı ve kredi kartlarının limitlerini aşmamalıyız. Çam sakızı çoban armağanı da olsa babalarımızın gönlünü almalıyız." ifadesini kullandı.

BABALAR GÜNÜ KUAFÖRÜ 

Yurt içinde ve dışında 17 şubesi bulunan erkek kuaförü tarafından "Babalar Günü"nde baba adaylarına, babalara ve tıraş olmak için berbere gitme durumu olmayan engelli babalara ücretsiz traş, cilt ve saç bakım hizmeti verilecek.

Proje Koordinatörü Enver Tosun, Mamak ilçesindeki Abdulhamit Caddesi'nde bulunan şubesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babalar Günü"ne özel bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Söz konusu hizmette şehit ve gazi babalarına öncelik tanıdıklarını anlatan Tosun, "Engelli babalar, baba adayları, babalara ücretsiz olarak hizmet vereceğiz. Ayrıca evinden tıraş olmak için gelme durumu olmayan engelli babaların ayağına giderek sadece tıraş değil bütün bakımlarını yapacağız. Birgün değil, her gün babalarımızın yanındayız. Bizim amacımız reklam değil babalarımıza yönelik hem tıraş ve cilt bakımı desteği hem de farkındalık oluşturarak toplumun her kesimini bilinçlendirmektir." diye konuştu.

ÜCRETSİZ CİLT VE SAÇ BAKIMI

Kuaförlüğün de bir anlamda baba mesleği olduğunu ifade eden Tosun, kuaför salonlarındaki ustaların, babalarından öğrendikleriyle diğer babalara ücretsiz hizmet verecekleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Tosun, kampanyayı 6 ülke 17 şehirde bulunan bütün şubelerinde hayata geçireceklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"İstanbul'da Etiler, Bahçelievler, Beylikdüzü, Sultanahmet ilçeleri ve Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Trabzon, Gaziantep, Kırklareli, Glasgow, Rochester, Aşkabat, Bulgaristan Kemallar, Amsterdam'daki salonlarımızda babalara patentini aldığımız anatomik saç kesimi servisinin yanında ücretsiz cilt bakımı ve saç bakımı yapacağız. Gün sonunda 10 bin babaya hizmet vermeyi planlıyoruz."

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