Bu yıl aşure günü ne zaman? Püf noktalarıyla aşure tarifi
Muharrem ayı 31 Ağustos 2019 tarihinde başladı, gözler aşure günü ve tarifine çevrildi. Muharrem ayında oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarında önemli olaylar arasında yer alıyor. Peki, bu yıl aşure günü ne zaman, aşure nasıl yapılır? İşte, tarih ve tarif bilgisi.
Hicri takvimde yılbaşı olarak görülen Muharrem ayının başlamasıyla birlikte aşure günü de yaklaştı. Müslümanlarca yas günü kabul edilen aşure günü de Muharrem ayı içerisinde yer alıyor. Muharrem ayının 10. Günü ihya edilen bu gün her yıl farlı tarihlere denk geliyor. Peki, bu yıl aşure günü hangi tarihte?
İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen aşure günü, bu yıl 9 Eylül'de idrak edilecek.
AŞURE NEREDEN GELİYOR?
Rivayete göre Allah, Hz. Nuh’a çok büyük bir gemi yapmasını emreder ve Hz. Nuh, emre itaat ederek büyük bir gemi yapar. Ardından bütün müminleri ve her cinsten birer çift hayvanı da gemisine alır. Allah sonunda büyük tufanı koparır. Yalnız gemiye binen müminler kurtulur.
Gemi aylarca suda kalır ve bu süreçte yanlarına aldıkları yiyecekler tükenmeye başlar. Durum böyle olunca, gemide kalan yiyecekleri bir kazanda toplayıp bir çorba pişirmeye başlarlar. Nuh’un gemisinde çorba olarak yapılan karışım, şimdilerde yediğimiz aşuredir.
AŞURE TARİFİ
Aşure için gerekli malzemeler:
"1 su bardağı kuru fasulye, 1 su bardağı nohut, 2 su bardağı beyaz buğday, yarım çay bardağı pirinç, 1,5 su bardağı kuru kayısı, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı üzüm, 1 su bardağı incir, birkaç damla gül suyu, 4 su bardağı toz şeker, 10 su bardağı su, yarım su bardağı ceviz, yarım su bardağı badem, yarım su bardağı fıstık, elma, ayva, portakal, süslemek için nar, tarçın isteğe göre kullanılabilir."
Aşurenin yapılışı:
"Nohut, fasulye ve buğday akşamdan ıslatıldıktan sonra ayrı ayrı pişirilme işleminden sonra erken saatte kazana konularak kıvam alıncaya kadar kaynatılmalı. İsteğe göre bir bardak süt de katılabilir. Soğuduktan sonra kaselere konulan aşure, nar ve tarçın ile süslenerek dağıtılır."
Aşurenin püf noktaları
Aşurenin ana malzemeleri buğday, kuru fasulye, nohut gibi kuru baklagillerdir, bu nedenle kullanacağınız baklagilleri iyi pişmesi adına bir gün önceden ıslatın.
Kullandığınız suyun kaliteli olması da bir diğer önemli konu. Bu yüzden aşure yapımında içme suyunu tercih etmeye özen gösterin.
Tercihen aşurenin daha aromalı ve renginin beyaz olması için ılımış süt ekleyebilirsiniz.
Ceviz, yer fıstığı ve inciri servis esnasında ya da aşurenin altını kapatmaya yakın kullanabilirsiniz. Ceviz ve yer fıstığı aşureyi acılaştırırken; incir rengini koyulaştırabiliyor.
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