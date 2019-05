Bu yıl Anneler Günü ne zaman kutlanacak? 105 yıldır kutlanıyor

Anneler Günü için hazırlık yapmak isteyen ya da bugünü es geçmek istemeyen vatandaşlar, bugünün ayın kaçına denk geldiğini öğrenmek adına internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 2019 Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

105 yıldır mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak. 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü, güzel sözler ve hediyelerle ihya edilecek.

ÇİÇEKÇİLERDE ANNELER GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Kesme çiçekçiliğin önemli merkezlerinden Yalova'da, Anneler Günü dolayısıyla çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanıyor.



Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yalova Şubesinin mezadında, 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesinde satışlar arttı.



Yalova ve diğer illerden üreticilerin mezada gönderdiği ürünlere, kooperatif binasında düzenlenen mezatta "dükkancı" olarak tabir edilen çiçekçiler tarafından açık artırma usulü ile fiyat veriliyor. Yürüyen banttan geçen çiçeklere dükkancılar teklif sunuyor. En yüksek teklifi veren dükkancı, çiçeği satın alıyor.



Şubede görevli Ziraat Mühendisi Onur Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde kooperatifin 3 bin faal üyesi bulunduğunu söyledi.



Kooperatifin 18 şubesinde kurulan mezatta dükkancılara satış yapıldığını belirten Ateş, "Üretici odaklı bir kooperatifiz. Kesme çiçek üzerinde Türkiye'de tek diyebiliriz. Türkiye'de Mersin, Adana, İzmir, Antalya, Yalova, Samsun, Tokat'ta üreticilerimiz var. Üreticilerimiz istediği her tarafa çiçeklerini gönderiyor. Mezat usulü, borsa usulü satışını yapıyor." dedi.



Ateş, Anneler Günü öncesi mezatlarda yoğunluk yaşandığını vurguladı.



Mevsim itibarıyla yeterli ölçüde ürünlerinin olduğunu dile getiren Ateş, "Satışlar arttı. Mayıs ayındayız, özellikle yaz başlangıcı. Bahar aylarında bütün çiçekler çıktı. Her bölgeden çiçek geliyor. Normalde mezat olarak 100 koli sattığımız yerde bugün 300-350 koli malımız var. Şu anda 350 bin dal çiçeğimiz var." ifadelerini kullandı.



En çok ilgi güle



Sevgililer Günü, Dünya Kadınlar Günü, Anneler Günü gibi dönemlerde yoğunluğun üst seviyelere çıktığını söyleyen Ateş, şöyle devam etti:



"Gül her zamanki gibi revaçta kesme çiçekte. Diğer saksılı çiçekler de gidiyor tabii ama gül her zaman kalpleri fetheden bir çiçek. Bir 15 gün öncesine kadar gülün 40 dalı 20 liraya satılırken bu hafta 80-100 liralara geldi. Dükkancıda dalı 10 liradır yaz kış. Onlar 40 tane alıyorlar ama içini işliyor, 10 gün tutuyor. Çürüyen oluyor, attığı oluyor, satamadığı oluyor. Dalında her zaman yaz kış 10 liradır."

Ateş, bugünlerde gülün yanı sıra şebboy, lilyum, gerbera, hüsnüyusuf gibi çiçeklerin de ilgi gördüğünü aktardı.



Özel günler içinde çiçeğe en çok ilginin Anneler Günü'nde gösterildiğine dikkati çeken Ateş, "Yalova önemli bir üretim bölgesi. Yalova mezadında taze çiçek bulunuyor. Mesela koliye girmiyor. Koliye girmediği için yıpranmıyor. Direkt kovadan satış yapılıyor. Mezadımıza Ankara'dan gelen bile oluyor. Bandırma, Çanakkale, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde dükkancılar Yalova mezadını tercih ediyor." diye konuştu.

ANNENİZ İÇİN ALIŞVERİŞ YAPARKEN DOLANDIRILMAYIN

Anneler Günü alışverişinizi son dakikaya bırakmak, sizi güvenliğiniz konusunda kötü kararlar almaya itebilir. Ancak bu tarz saldırılara karşı çeşitli önlemler almak mümkün. İşte Kaspersky Lab güvenlik uzmanlarının tüm kullanıcılar için paylaştığı bazı ipuçları:

Eğer bir özel fırsat reklamıyla karşılaştıysanız, teklifin yasal olup olmadığını anlamak için satıcının sitesini kontrol edin. URL adresinde herhangi bir hata veya yazım yanlışı olup olmadığına bakmanız ve güvenli bir “https” bağlantısı kullanmanız da önemli (şifrelemeyi destekleyen bir web bağlantısı – Hypertexts Transfer Protocol Secure). Bu sizi karşılaşabileceğiniz olası sahte ya da kötü amaçlı web sitelerine karşı koruyacaktır.



Arkadaşlarınızın bir amaç için paylaşıp paylaşmadığını bilmediğiniz linklere tıklamayın. Bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi ise, büyük ihtimalle gerçek değildir.

En iyi arkadaşınızdan bir mesaj ya da mektup almış olsanız bile onlarında kandırılabileceğini ya da hacklenebileceğini unutmayın. Bu nedenle her durumda temkinli davranmalısınız. Gelen mesaj arkadaşçıl görünse bile bağlantılara ve eklere şüphe ile yaklaşın.



Bir alışveriş merkezinde alışveriş yaparken, halka açık olan Wi-Fi’ler yerine telefonunuzun 3G/4G gibi hücresel veri ağını kullanın.



Cihazlarınıza güvenilir çözümler yükleyin, bu sizi bağımsız e-postalardan gelebilecek kimlik saldırılarına karşı koruyacak ve her türlü spam’ı tespit edip engelleyecektir.