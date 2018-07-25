Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen olayda, bir sokak köpeği av tüfeğiyle vurulmuş olarak bulundu. Vücudun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar ile yaralanan sokak köpeği, Cevdet Paşa Mahallesi 73 nolu sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmana saklandı. Yaralı köpeği gören vatandaşların haber vermesi üzerine apartmanda oturan ilçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli bir veteriner hekim tarafından ilk tedavisi yapılan sokak köpeği, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş tarafında alınarak Gaziantep'e götürülüp, tedavi altına alındı.

Yaralı köpeğin, tedavi sonrası barınakta bakılacağını belirten Güneş, köpeğin durumuyla ilgili açıklama yaparak, "Yaralı köpeğin yaraları ciddi. Eğer vatandaşlar tarafından görülmeseydi köpek ölebilirdi. Sokak köpeğinin sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız ancak İslahiye‘deki bu vahşete kim dur diyecek? Hükumetimiz en kısa zamanda 5199 Hayvan Hakları'ndaki kanun ve yasa değişikliğini bir an evvel hayata geçirmelidir. Aksi durumda sokak köpekleri hedef tahtası olacak keyfe keder bu canlar her daim hedef tahtası olacak" diye konuştu.

BİR VAHŞET HABERİ DE KAHRAMANMARAŞ'TAN

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bacağında kesik yarasıyla bulunup, iyileşecek durumda olmadığı için ayağı kesilen sokak köpeğinin, diğer bacaklarında da saçmalar tespit edildi. Köpeğin tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Oğuzhan Gemci, "Köpeği hem vurmuşlar, hem de bacağını canice kesmişler" dedi.

Elbistan'ın Battalgazi Mahallesi'nde 3 Temmuz günü sol arka bacağı yaralı olarak bulunan sokak köpeği, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Burada veteriner hekimler tarafından hemen ameliyata alınan köpeğin ayağı iyileşecek durumda olmadığı için kesildi. Tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Oğuzhan Gemci, köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Köpeğin emin ellerde olduğunu ve hızlı bir şekilde sağlığına kavuşturmaya çalıştıklarını ifade eden Gemci, "Sağlık durumu şu an gayet iyi. Bizim tespitlerimize göre vahşice, cani bir şekilde kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz. Güvenlik güçleri zaten bu olayın peşindeler. Kimler tarafından yapıldığı henüz belirsiz umarım bir an önce yakalanarak ceza alırlar. Köpeğin arka sol bacağı delici ve kesici bir aletle kesilmiş. Fakat diğer bacaklarında da ampute esnasında ateşli bir silahla da vurulduğunu tespit ettik. Vücudunun belli yerlerinden saçmalar çıkardık. Yani köpeği hem vurmuşlar, hem de bacağını canice kesmişler" diye konuştu.