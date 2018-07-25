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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
İHA, DHA
25.07.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Bu vahşete kim dur diyecek?

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arka ayaklarının iç kısmı ve karın bölgesinden silahla vurularak yaralanan köpek tedavi altına alındı. Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, "Sokak köpeğinin sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız ancak İslahiye‘deki bu vahşete kim dur diyecek?" dedi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen olayda, bir sokak köpeği av tüfeğiyle vurulmuş olarak bulundu. Vücudun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar ile yaralanan sokak köpeği, Cevdet Paşa Mahallesi 73 nolu sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmana saklandı. Yaralı köpeği gören vatandaşların haber vermesi üzerine apartmanda oturan ilçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli bir veteriner hekim tarafından ilk tedavisi yapılan sokak köpeği, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş tarafında alınarak Gaziantep'e götürülüp, tedavi altına alındı.

Bu vahşete kim dur diyecek

Yaralı köpeğin, tedavi sonrası barınakta bakılacağını belirten Güneş, köpeğin durumuyla ilgili açıklama yaparak, "Yaralı köpeğin yaraları ciddi. Eğer vatandaşlar tarafından görülmeseydi köpek ölebilirdi. Sokak köpeğinin sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız ancak İslahiye‘deki bu vahşete kim dur diyecek? Hükumetimiz en kısa zamanda 5199 Hayvan Hakları'ndaki kanun ve yasa değişikliğini bir an evvel hayata geçirmelidir. Aksi durumda sokak köpekleri hedef tahtası olacak keyfe keder bu canlar her daim hedef tahtası olacak" diye konuştu.

BİR VAHŞET HABERİ DE KAHRAMANMARAŞ'TAN 

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde bacağında kesik yarasıyla bulunup, iyileşecek durumda olmadığı için ayağı kesilen sokak köpeğinin, diğer bacaklarında da saçmalar tespit edildi. Köpeğin tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Oğuzhan Gemci, "Köpeği hem vurmuşlar, hem de bacağını canice kesmişler" dedi.

Bu vahşete kim dur diyecek

Elbistan'ın Battalgazi Mahallesi'nde 3 Temmuz günü sol arka bacağı yaralı olarak bulunan sokak köpeği, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Burada veteriner hekimler tarafından hemen ameliyata alınan köpeğin ayağı iyileşecek durumda olmadığı için kesildi. Tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Oğuzhan Gemci, köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Köpeğin emin ellerde olduğunu ve hızlı bir şekilde sağlığına kavuşturmaya çalıştıklarını ifade eden Gemci, "Sağlık durumu şu an gayet iyi. Bizim tespitlerimize göre vahşice, cani bir şekilde kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz. Güvenlik güçleri zaten bu olayın peşindeler. Kimler tarafından yapıldığı henüz belirsiz umarım bir an önce yakalanarak ceza alırlar. Köpeğin arka sol bacağı delici ve kesici bir aletle kesilmiş. Fakat diğer bacaklarında da ampute esnasında ateşli bir silahla da vurulduğunu tespit ettik. Vücudunun belli yerlerinden saçmalar çıkardık. Yani köpeği hem vurmuşlar, hem de bacağını canice kesmişler" diye konuştu.

 

 

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