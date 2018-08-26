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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
26.08.2018 - 18:03, Son Güncelleme:

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Bu uyarı bile işe yaramadı

Kurban Bayramı tatilinde 10 milyona yakın yerli turist ağırlayan Muğla’nın sahilleri tatilcilerin çöp yığınları ile baş başa kaldı. Belediye ekipleri şehir merkezi dışındaki mesire ve piknik alanlarında gelişigüzel atılan çöpleri toplamaya başladı. Çevreye duyarlı vatandaşların yazdığı, "Vatan için, bayrak için çöpünü çöp bidonuna at" uyarısının bile işe yaramadığı görüldü.

Günübirlik tatilcilerin gözde tatil beldesi Ula ilçesine bağlı ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka, 4 bin yerleşik nüfusuna karşılık 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde günlük 100 bin kişiyi ağırlarken, günübirlik tatilcilerin gözde mekanı Çınar plajında çöp dağları oluştu. Oluşan çöp dağlarından yeni gelen tatilciler rahatsız olduklarını açıkladılar.

Bu uyarı bile işe yaramadı


Deniz kıyısında çam ağaçları altında tatillerini geçiren vatandaşlar, çöplerini çalılıklar arasına ve çam ağaçlarının diplerine bırakırken, ağaçlara bırakılan çöp uyarısına rağmen çöplerin çöp bidonu yerine rastgele bırakılması yeni gelen tatilcilerin tepkisini çekti. Tatilciler, “Yeryüzü cenneti bu kıyılara gelen vatandaşlarımız evlerindeki gibi bu kıyıları temiz tutmak zorunda. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, tatil için geldiğimiz bu kıyıları da temiz tutmak zorundayız. Çevre bilinci henüz oluşmamış. Eğitim şart. Bu eğitim öncelikle çocuklardan başlamalı. Bunun yanında bu kadar güzel bir tatil alanında yerel yönetimler de vatandaşların tuvalet ihtiyacı için belli noktalara tuvalet yapması gerekir” dediler.

Öte yandan, Marmaris ve Fethiye karayolunun tek geçiş noktası Sakartepe rampasının kenarlarında da pet şişe, naylon poşet, değişik cam şişeler, sigara izmariti gibi tonlarca çöp dikkat çekti.

Bu uyarı bile işe yaramadı

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