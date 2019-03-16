‘Bu ülkeyi ve yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez’
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz’daydı.
Yeni Zelanda’daki saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet dileyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Çok üzücü bir durum. Bugün cuma günü. Hepimiz dua edelim. Hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Çok acı ve vahşi bir olay. Ülkemizi tehdit gibi şeyler duyuyoruz. Öncelikle hiç kimse, bizim memleketimizi tehdit edemez. Tam da o anda biz, her konuda kol kola oluruz. Bu olaylar bizi üzüyor. Özellikle inanç üzerinden gelişince daha da üzücü oluyor. Yaradan, hiç kimseyi birbirini öldürsün diye yaratmadı. Barış içinde olmaları için yarattı. Hangi inanca sahip olursa olsun insanların beraberce yaşamaları gerekir. Bunu hep beraber taşımalıyız. Bu bağlamda, gerçekten acıyı paylaşıyoruz. Bu güzel günde dua edelim. Bir daha dünya böyle acı olaylar yaşamasın istiyorum. Bu ülkeyi ve yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez ve ettiği anda da hep birlikte kol kola oluruz.”
DERSİMi ÇALIŞIYORUM
Kendisine başarılar dileyen gençlerle bir süre sohbet eden İmamoğlu, “Bunları şirinlik olsun diye söylemiyorum. Gençlerin, ‘Ekrem abisi’ olmak istiyorum. Sizleri çok önemsiyorum’’ dedi. Gezi sırasında AK Parti seçim bürosunu gören İmamoğlu, bürodakilere başarılar diledi. İmamoğlu’na içinde çay olan bez torba hediye edildi. İmamoğlu, İYİ Parti bürosuna da giderek başarı dileklerini iletti. Cuma namazını Çavuşbaşı Merkez Camisi’nde kılan İmamoğlu, “Dersimi çalışıyorum. Enerjim yüksek. Çalışmaktan yorulmam. Her aşamayı beraber konuşacağız” dedi.
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