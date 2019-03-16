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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
16.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Bu ülkeyi ve yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez’

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
‘Bu ülkeyi ve yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez’

CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz’daydı.

Yeni Zelanda’daki saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet dileyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Çok üzücü bir durum. Bugün cuma günü. Hepimiz dua edelim. Hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Çok acı ve vahşi bir olay. Ülkemizi tehdit gibi şeyler duyuyoruz. Öncelikle hiç kimse, bizim memleketimizi tehdit edemez. Tam da o anda biz, her konuda kol kola oluruz. Bu olaylar bizi üzüyor. Özellikle inanç üzerinden gelişince daha da üzücü oluyor. Yaradan, hiç kimseyi birbirini öldürsün diye yaratmadı. Barış içinde olmaları için yarattı. Hangi inanca sahip olursa olsun insanların beraberce yaşamaları gerekir. Bunu hep beraber taşımalıyız. Bu bağlamda, gerçekten acıyı paylaşıyoruz. Bu güzel günde dua edelim. Bir daha dünya böyle acı olaylar yaşamasın istiyorum. Bu ülkeyi ve yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez ve ettiği anda da hep birlikte kol kola oluruz.”

DERSİMi ÇALIŞIYORUM

Kendisine başarılar dileyen gençlerle bir süre sohbet eden İmamoğlu, “Bunları şirinlik olsun diye söylemiyorum. Gençlerin, ‘Ekrem abisi’ olmak istiyorum. Sizleri çok önemsiyorum’’ dedi. Gezi sırasında AK Parti seçim bürosunu gören İmamoğlu, bürodakilere başarılar diledi. İmamoğlu’na içinde çay olan bez torba hediye edildi. İmamoğlu, İYİ Parti bürosuna da giderek başarı dileklerini iletti. Cuma namazını Çavuşbaşı Merkez Camisi’nde kılan İmamoğlu, “Dersimi çalışıyorum. Enerjim yüksek. Çalışmaktan yorulmam. Her aşamayı beraber konuşacağız” dedi. 

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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