'Bu ülkeye borcumu ödüyorum'

İftar sonrası aile üyeleri ve dostları, İmamoğlu’na bugünkü doğumgünü öncesinde sürpriz yaptı. İmamoğlu, üzerinde “Her şey çok güzel olacak” yazılı, fotoğrafının olduğu pastayı ailesiyle birlikte kesti.

İmamoğlu yaptığı konuşmada “İstanbul gibi büyük bir şehre belediye başkanı olmak büyük bir nimet. Bu ülke ve topraklara borcumu ödüyorum. Tüm ailemin de bu adanmışlığa katkı sunmasını diliyorum. Bana yakışmayacak, sıkıntıya sokacak davranışta bulunmadığım gibi burada olan aile fertlerim ve dostlarımın da benim aldığım sorumluluğun aynısını almasını kendi hayatlarınızda da yaşamasını istiyorum. Size de bu vesileyle büyük bir sorumluluk yüklemiş durumdayım” dedi.

Binali Yıldırım ile televizyon programına katılmaya ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

İSTANBUL’U KONUŞACAĞIZ

“Grup başkan vekilimiz vasıtasıyla bize talep iletildi. Görüşmeleri arkadaşlarım yapacaklar. Biz bu konuda çok netiz. Bu sürecin 31 Mart öncesi de olması konusunda taleplerimiz olmuştu. Rakibimiz 'Böyle bir şeye gerek yok' demişti. Son süreçte de yine defalarca iletmiştik. En sonda da 'Sadece İstanbul’u konuşursak şartlı bir ‘evet’ demişti. Ben şartlı evetini kabul ediyorum. Tabi ki İstanbul’u konuşacağız. Başka neyi konuşacağız ki? Ekrem’in kökenini konuşacak halimiz yok. Ekrem’in hangi mensubiyete ait olduğu, etnik kökeni ya da inancı... Ben de Sayın Yıldırım'ın böyle bir sürece dahil olmayacağını düşünüyorum ama bunları da sormasını isterim. İstanbul ile ilgili üretilen tezleri, komplo teorilerini konuşmak zorundayız, projeleri konuşmak zorundayız. Yine İstanbul'la ilgili elbette ki 6 Mayıs’ta alınan ve şu son alınan yargı kararını konuşmak zorundayız. Bunlar da İstanbul tanımına dahildir. Ben hazırım. Ekran konusunda, nasıl bir program olacağı konusunda benim danışmanlarım ve muhtemelen Sayın Yıldırım’ın danışmanları bir araya gelecek ve konuşacaklar. Milletimizin huzurunda neredeyse 17 yıl sonra iki siyasi kimliğin görüştüğü bir programı yaşatmış olacağız. Vesile olduğum için mutluyum."