CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imleri'nde yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in Malta, SÄ±rbistan ve Moldovaâ€™da ilk kez sandÄ±k kurulacak.

TÃ¼rkiyeâ€™de ilk turu 24 Haziranâ€™da yapÄ±lacak seÃ§imlerde yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, 7-19 Haziran'da dÄ±ÅŸ temsilciliklerde, 7-24 Haziran'da gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy kullanacak.Â Â Â Â Â

Oy kullanma sÃ¼reci bazÄ± ilklere de sahne olacak.Â Â Â Â Â

GeÃ§en yÄ±l yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, 57 Ã¼lke 120 temsilcilikte oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±lki CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imleri'nde TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n oy kullanabileceÄŸi Ã¼lkelere Malta, SÄ±rbistan ve Moldova da eklendi.Â Â Â Â Â

AA muhabirinin derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) belirlediÄŸi kurallar Ã§erÃ§evesinde bu seÃ§imlerde yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§im kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n oy verme iÅŸlemini gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Ã¼lke sayÄ±sÄ± 60â€™a, temsilcilik sayÄ±sÄ± da 123â€™e yÃ¼kseldi.Â Â Â Â Â

YSKâ€™nin belirlediÄŸi mevzuata gÃ¶re, yapÄ±lan adres beyanlarÄ± sonucunda dÄ±ÅŸ temsilciliklerde sandÄ±k kurulmasÄ± iÃ§in gereken asgari seÃ§men sayÄ±sÄ± Ã¼lke genelinde 500â€™Ã¼ geÃ§en Malta, SÄ±rbistan ve Moldovaâ€™da yaÅŸayan seÃ§men niteliÄŸine sahip TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, bu Ã¼lkelerde kurulacak sandÄ±klarda oylarÄ±nÄ± kullanabilecek.Â Â Â Â Â

Malta'nÄ±n baÅŸkenti Valetta, SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad ve Moldova'nÄ±n baÅŸkenti KiÅŸinevâ€™deki TÃ¼rk bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklerinde YSK ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rk seÃ§menin Ã¶nÃ¼ne ilk kez birer sandÄ±k konulacak.Â Â Â Â Â

YSK ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eÅŸ gÃ¼dÃ¼m iÃ§inde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ hazÄ±rlÄ±klar Ã§erÃ§evesinde, seÃ§imlerin ilk turu iÃ§in 60 Ã¼lkedeki 123 temsilcilikte toplamda 3 bin 160 sandÄ±k kurulacak.