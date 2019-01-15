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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
15.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Bu tehditler bize sökmez'

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'Bu tehditler bize sökmez'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik mesajını eleştirerek, “Bu tehditler bize sökmez” dedi. Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede özetle şunları söyledi:

SICAK PARA POLİTİKALARI

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir devlet ülkemizi bu kadar açıktan tehdit etme cüretini göstermemişti. Ülkemizin toplumsal huzurunu ve ekonomisini doğrudan hedef alan bu ifadeyi kabul etmiyoruz. CHP olarak görüşümüz egemen güçlerin Suriye’yi, bir an önce terk etmesidir. Bu tehditler bize sökmez. Ancak Türkiye’yi böyle bir tehdide açık hale kim getirmiştir. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve onun sıcak para ile ekonomiyi şişirme politikaları geldiğimiz noktanın baş müsebbibidir. Bu tehdit, bu iktidarın elinde ekonomimizin zayıf karnı haline getirildiğini göstermektedir. Daha dün Saray’ın kibirli adamı çıkmış, ‘yabancılar kulağıma eğilip şimdiki Türkiye farklı diyorlar’ diyordu. Gördük ülkemizin nasıl farklı olduğunu. Borç veren emir vermeye de cüret ediyor. Emir alan da gereğini yapıyor.

Üretmeyeceksin, iğneden ipliğe herşeyi ithal edeceksin, ekonomiyi dolara teslim edeceksin. Ülkeyi dış borca boğacaksın aldığın borcu betona yatıracaksın, borcu çeviremeyince elin oğlu sana emir verme cüretini gösterecek. Atını sağlam kazığa bağlarsan kimse çalamaz. Ama bunlar elin atına binip çalım satmaktan başka bir şey yapmadılar. Şimdi elin oğlu atını istiyor.

KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

(ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları konusunda) Kürtler bu devletin asli unsurlarıdır. Şimdi ‘Türk devleti Kürtleri vuracak’ gibi ifadeler son derece yanlıştır, bu aynı zamanda sosyal huzurumuzu da bozacak olan ifadelerdir. Bunları kabul etmemiz mümkün değil.
(Trump’ın açıklamalarına iktidarın tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?) Türkiye’nin ekonomi ile tehdit edilmesi, aslında ülkeyi dolara mahkûm etme stratejisinin bir sonucu. Saray ve sarayın bakanları bu işi alttan almaya gayret ediyorlar. Sayın Çavuşoğlu ‘Bize değil iç politikaya dönük mesaj’ diyor. Ama Pompeo, ‘Trump ne kastediyor’ diye sorulduğunda ‘Sanırım Trump yaptırımları kastediyor’ diyor.
Sakarya’daki tank palet fabrikasını 25 yıllığına BMC firmasına ihalesiz olarak devrettiler. Kim bu BMC firmasının sahibi? Ethem Sancak ve Katarlılar. Şimdi milli savunma sanayimizin stratejik fabrikalarını yandaşlara ve daha da vahimi yabancı bir ülkeye peşkeş çekmekteler. Bir de çıkmış bu peşkeşin özelleştirme olmadığını, işletme devri olduğunu söylüyor. İşletme hakkı devri bir özelleştirme yöntemi değil mi? Açıp yasaya baksınlar.”

KÜTÜKLERDE HATALAR VAR

“(Seçmen taşıma iddiaları) Bizde son derece gelişmiş bir bilgisayar sistemi ve yazılım var. Bundan önceki seçmen kütüklerinde gördüğümüz birtakım hatalar vardı. Soyadı olmayan, 150 yaşlarına kadar olan insanlar seçmen kütüklerinde görünüyordu. Bunların temizlenmesini istemiştik. Ama bazılarının halen seçmen kütüklerinde durduğunu tespit etmiş vaziyetteyiz. Milletimizin her bir oyuna sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”

KREDİ KARTI BORÇLULARI

“Vatandaşlarımız Ziraat Bankası’nın verdiği söylenen kredi kartı borcu yapılandırması kredisini bir türlü alamıyorlar. Kredi kartı borcu nedeniyle icraya düşmüş olan 2.5 milyon vatandaşımız bu imkândan yararlanamayacakmış. Kart borcunu yapılandırmak için yasal takibe düşmemiş olmak şartını getirmişler. Yetmez; son altı aydır sigortalı işte çalışmayan ve düzenli gelire sahip olmayanlar da bu krediyi alamayacakmış. Bu uygulamanın derhal gözden geçirilmesini talep ediyoruz.”

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