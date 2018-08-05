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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ZONGULDAK (İHA)
05.08.2018 - 20:58, Son Güncelleme:

Bu tavuklar kuzu fiyatına satılıyor 

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde satışa sunulan tavuklar kuzu fiyatına alıcı buldu. Bazı tavuklar 800 TL’den satıldı. 

Kdz. Ereğli Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tarafından düzenlenen süs tavuklarının açık artırımı ile satışına Türkiye’nin birçok ilinden ve derneklerinden katılım sağlandı. Satışa sunulan bazı tavukların fiyatları ise bir kuzunun fiyatından daha fazla. Hobi olarak süs tavukları yetiştiren dernek üyeleri bu etkinlikle tavuklarını alıcılara sergiledi. 

Bu tavuklar kuzu fiyatına satılıyor


3 KİŞİ İLE BAŞLADILAR 40 KİŞİ OLDULAR
Amaçlarının iyi hayvan yetiştirmek olduğunu söyleyen Zonguldak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Kurucu Başkanı Hasan Gültekin, ilçede bir ilki yaptıklarını belirtti. Gültekin konuşmasında, “Hobici arkadaşlarımız ile yaklaşık üç ay önce karar verdik. Bizi bu yola sürükleyen arkadaşlarımız Osman Özata Düzce Süs Tavukları Dernek Başkanımız, içimizde en eski ustamız, 10 yıldır yetiştiricidir Birol bey, Emrah abimiz sağ olsunlar bugün geldiler. Zonguldak olarak bugün burada bir ilki yapıyoruz. Derneğimizi hem de tanıtmak amaçlı, birlik beraberliği sağlamak ve daha iyi hayvan yetiştirmek. Profesyonel olarak değil ama yöre olarak çocukluğumuzdan beri hayvan yetiştiriyoruz. Ereğli olarak biz bu işe 3 kişi ile başladık. Şuan etrafımızda 40 kişi falan var” ifadelerine yer verdi. 

Bu tavuklar kuzu fiyatına satılıyor

SÜS HAYVANI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ARTIŞ VAR 
Yaklaşık 10 senedir bu işin içerisinde olduğunu vurgulayan Düzce Süs Tavukları ve Kümes Hayvanları Derneği Kurucu Üyesi Birol Andaç, Türkiye genelinde artış olduğunu söyledi. Andaç, şu şekilde konuştu: 

“Düzce’den geliyoruz. Yaklaşık olarak 10 seneden beri bu işin içerisindeyiz. Bu işe girdiğimizden beri değerli abilerimiz, kardeşlerimiz sürekli bir araya geliyoruz, tartışıyoruz, muhabbet ediyoruz. Son 4 senedir Türkiye genelinde çok büyük bir artış var, özellikle süs tavukları kategorisinde. Bunlara karşı insanların büyük ilgisi var. İçerisinde tavuk sevgisi olanlar ve imkânı olanlar bizim sektörümüze ilgi duyuyorlar.” 

Bu tavuklar kuzu fiyatına satılıyor



BİR AYDA BİR ASGARİ ÜCRET KAZANIYORLAR
Düzce Süs Tavukları ve Kümes Hayvanları Derneği Başkanı Osman Özata, süs tavuklarının fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, iki tavuğun bazen bir ayda asgari ücret kadar gelir getirdiğini söyledi. Özata konuşmasında şu sözlere yer verdi: 

“Bizde Düzce’den geliyoruz. Düzce Süs Tavukları ve Kümes Hayvanları Derneği Başkanıyım. Çoğu arkadaşımızı tavukçuluk sayesinde tanıdık. Bu derneğin her ilde olması lazım, amaç dostluk arkadaşlık tabi süs tavuklarını iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kümes yapımı olur, hayvan gelişimi olur, ırkların çoğalması olur. Süs tavuğuna ne gerek var diyenler olabilir ama süs tavuğu beslenmesi, görülmesi lazım olan bir hayvan. Biz severek yapıyoruz, aşağı yukarı 100’e yakın ırk besliyoruz. 10.00 Biz geleceğe hobi bırakmak amacıyla bu işi yapıyoruz. Çocuklarımız zamanlarını kötü şeylerle geçireceklerine bahçede 2 tane tavukla uğraşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Ticaret boyutuna gelince, dışardan çok basit geliyor ama asgari ücreti 1800 lira baz alırsak, bizim iki tane hayvanımız o değerdedir. Ben iki tane hayvana baktığımda 30 gün çalışan bir işçinin aldığı parayı alıyorum. Ama bununda getirisi bize kolay değil. Hayvanı kuluçkadan çıkardıktan sonra yemi, ilacı, bakımı, hastalığı bize baya bir maliyeti var." 

Dernek üyeleri süs tavuklarını açık artırma usulü diğer illerde düzenlenecek organizasyonlarla satışa sunacaklarını dile getirdi.

Bu tavuklar kuzu fiyatına satılıyor

 

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Bu tavuklar kuzu fiyatına satılıyor 