Bu talimatlar olacak

CHP’li meclis üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştiren İmamoğlu, gazetecilerin bu konudaki sorusuna şu yanıtı verdi:

DUYUMLARIMIZ VAR

“Bilgi istemek, İBB kurumlarından, birimlerinden teminat almak ve tedbir almak bizim vazifemiz. Biz kamu adına görev yapıyoruz. Kamunun verilerini korumak zorundayız. 31 Aralık 2018 tarihli, 31 Mart 2019 yani seçim günü tarihli ve dün tarihli kayıtlar arşivlendi. İmza altına alındı. Yetkili kişiler tarafından, gerektiğinde oradaki süreçlerin irdelenmesi adına. Çünkü özellikle 31 Mart ile 18 Nisan arasında ne yazık ki, duyum değil daha ötesi tespitlerimiz var. Bunları kıyaslamak, verileri analiz etmek ve halkımızın çıkarını korumak adına bu işlem yapılmıştır. Kanuna uygundur. Bizim öyle kozmik odayla falan işimiz olmaz. Bu sadece İstanbul’un hafızasını hukuka uygun bir şekilde muhafaza etme talimatıdır.”

MAAŞ ALIP HİZMET ETMEYENLER VARSA...

İmamoğlu, pazartesi günü toplanacak olan İBB Meclisi öncesi, CHP’li meclis üyeleriyle yaptığı ilk buluşmada ise, “Yol haritasına uymayanların, ne partimizin ne de benim bu yol haritamdaki yol arkadaşım olması mümkün değil” uyarısı yaptı.

İmamoğlu Saraçhane’deki merkez binada çalışanlarla da bir araya geldi ve kandillerini kutladı. “Maaşını alıp buraya hizmet etmeyen kişiler varsa, ben söylemeden bırakıp gitsin” diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İşe girdiğiniz an itibariyle tamam; birileri vesile oldu, işe girdiniz.

Artık buraya tabisiniz. Ben, sizin belediye başkanınızım, sizin yol arkadaşınızım. Bu kadar net.”

Bu arada İmamoğlu’nun, mazbatasını aldığı gün İBB Binası önünde yaptığı konuşmada sözünü ettiği ‘İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması’nın pazar günü saat 14.00’te Maltepe’deki miting alanında yapılacağı belirtildi.