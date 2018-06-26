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    Bu söz boşanma davası açtırdı: Yanımda anam gibi duruyorsun

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    26.06.2018 - 21:15 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da yaşayan 35 yaşındaki T.Ç., 6 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı S.Ç.’nin (47) “Yanımda anam gibi duruyorsun” dediğini iddia ederek İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. T.Ç.’nin avukatı dilekçesinde şu iddialara yer verdi:

    PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADI
    “6 yıl önce evlenen çift, ilk günlerinden itibaren uyuşmazlık yaşıyor. S.Ç., sürekli psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladı. Yol ortasında eşinden dayak yiyen T.Ç. başından geçenleri anlattığı görümcesinin ‘O sinir ilacı kullanıyor’ sözü üzerine eşinden korkarak yaşadı.

    Kocasının elektrik ve su faturaları yüzünden sürekli tartışma çıkarması üzerine çamaşır yıkayamaz, evi temizleyemez hale geldi. ‘Sen ne biçim kadınsın, yanımda anam gibi duruyorsun, zaten bacakların da çarpık’ diyerek T.Ç.’yi her yerde aşağılamıştır. Eşinin ailesine, ‘Siz fakirsiniz gecekonduda yaşıyorsunuz, kümeste oturuyorsunuz, kümesine geri dön, orada bayat ekmek yemeye devam et, rutubet kokan evine geri dön’ diyerek her fırsatta aşağılamaya devam etmiştir. ‘Devlet bana ceza vermese, Allah günah yazmasa, seni testereyle keser bacağını bir yere, kafanı bir yere, kolunu bir yere atar sonra makineden geçirip kıyma yaparım’ diyerek müvekkilime ölüm korkusu yaşatmıştır. Şimdilik 3 bin lira alacak ve aylık 500 lira nafaka ile 80 bin lira maddi manevi tazminat talep ediyoruz.” 

    Etiketler: boşanma davası , kadına şiddet , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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