Bu sese kulak verin
Don Kişot Bisiklet Kolektifi’nin “Faytondan in bisiklete bin” çağrısıyla Kadıköy Adalar İskelesi önünde buluşan 25 kişilik grup, atlı faytonların kaldırılması için Bostancı Adalar İskelesi önüne kadar bisiklet sürdü.
“Sesimize kulak verin” çağrısıyla Bostancı’da yapılan basın açıklamasında, “Talebimiz, Türkiye’nin faytonculuk yapılan her yerinde ‘daha az fayton’ veya ‘atlar için daha iyi yaşam koşulları’ değil, atlı faytonların tamamen kaldırılmasıdır!” denildi.
Ayrıca 2019 yerel seçimleri öncesinde atlı faytonları kaldıracağı sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu sözünü yerine getirmesi istendi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e de isteklerine destek vermesi ve atlar konusunda daha duyarlı olması çağrısında bulunuldu. Sürüş boyunca “Faytondan in bisiklete bin”, “İsyan, beygir, özgürlük”, “Dur de dur de köleliğe dur de dur de dur de faytonlara dur de”, “Atların plakası olmaz” şeklinde yazılı dövizler taşıyıp slogan atan grup, yoldan geçenlerin de alkışlı desteğini aldı.
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