'Bu şehrin barışa ihtiyacı var'
Millet İttifakı İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Kanarya sahilinde vatandaşlarla birlikte orucunu açtıktan sonra Sefaköy’de Diyarbakır Kulp Derneği üyeleriyle iftarda bir araya geldi.
İmamoğlu burada şunları söyledi: “Bu şehirde yaşayan herkes, hangi partiye oy vermiş, kökeni, inancı neymiş bakmaksızın, insan olduğu için ona hizmet eden bir belediye başkanlığı yapacağım. Bu ülkenin ve şehrin barışa ve huzura ihtiyacı var. Her kişinin hukukunu, eşitliğini, adil bir ortamda hakkını alabileceği bir yöneticilik yapmak istiyorum.”
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