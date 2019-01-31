‘Bu şehirde yeşil alan sorunu var’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Bu şehirde yeşil alan sorunu var’
GeriGündem ‘Bu şehirde yeşil alan sorunu var’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür ALTUNCU
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Bu şehirde yeşil alan sorunu var’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Bu şehirde yeşil alan sorunu var’

CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Bu şehirde yoksulluk var. Bu şehirde yeşil alan sorunu var. Bu şehirde 40 bine yakın binanın deprem riski var. Bu şehrin mülteci sorunu var. Kanal İstanbul’un bir dakika bile tartışılmasını boş buluyorum” dedi.

Başakşehir’de dün işçilerle buluşan ve ardından İkitelli’de sanayicilerle bir araya gelen İmamoğlu, gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yaptı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifa kararını “Doğru yolu buldu” diye yorumlayan İmamoğlu, Yıldırım’ın “Seçimden sonra ilk işim 10 saat uyumak olacak” sözlerine karşılık “Seçim sonrasını beklemesine gerek yok, şimdiden uyuyabilir. Benim uyumaya zamanım yok. Seçimden sonra hiç olmayacak” dedi. İstanbul’da çok sayıda binanın 1999’dan bu yana aynı şekilde durduğunu söyleyen İmamoğlu, “1 milyonunun üzerinde insanın hayatını tehdit eden çok sayıda bina 1999’dan beri hâlâ riskli” diye konuştu.

TUNÇ SOYER’DEN ZİYARET

CHP İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Tunç Soyer, İmamoğlu’nu dün Beylikdüzü’nde ziyaret etti. İmamoğlu, Soyer ile seçim kampanyasını konuşmayacaklarını belirterek, ‘’1 Nisan’dan sonra nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. Yönetirken nasıl işbirliği yapacağımızı konuşacağız’’ dedi. Soyer de “Pırıl pırıl, arkasında bir başarı hikayesi olan birinin İstanbul gibi bir kente aday olarak gösterilmesi, İstanbul için, Türkiye için ümit verici”diye konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çavuşoğlu: Bazı Batı ülkeleri HTŞ'ye para veriyor

Tacizciyi tek yumrukla yere sermişti... O anları anlattı

Flaş açıklama: Kabul edilemez

"RTÜK'ün cezalandıracağı şey, yanlış Türkçe kullanmaktır"