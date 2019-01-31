‘Bu şehirde yeşil alan sorunu var’
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Bu şehirde yoksulluk var. Bu şehirde yeşil alan sorunu var. Bu şehirde 40 bine yakın binanın deprem riski var. Bu şehrin mülteci sorunu var. Kanal İstanbul’un bir dakika bile tartışılmasını boş buluyorum” dedi.
Başakşehir’de dün işçilerle buluşan ve ardından İkitelli’de sanayicilerle bir araya gelen İmamoğlu, gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yaptı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifa kararını “Doğru yolu buldu” diye yorumlayan İmamoğlu, Yıldırım’ın “Seçimden sonra ilk işim 10 saat uyumak olacak” sözlerine karşılık “Seçim sonrasını beklemesine gerek yok, şimdiden uyuyabilir. Benim uyumaya zamanım yok. Seçimden sonra hiç olmayacak” dedi. İstanbul’da çok sayıda binanın 1999’dan bu yana aynı şekilde durduğunu söyleyen İmamoğlu, “1 milyonunun üzerinde insanın hayatını tehdit eden çok sayıda bina 1999’dan beri hâlâ riskli” diye konuştu.
TUNÇ SOYER’DEN ZİYARET
CHP İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Tunç Soyer, İmamoğlu’nu dün Beylikdüzü’nde ziyaret etti. İmamoğlu, Soyer ile seçim kampanyasını konuşmayacaklarını belirterek, ‘’1 Nisan’dan sonra nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. Yönetirken nasıl işbirliği yapacağımızı konuşacağız’’ dedi. Soyer de “Pırıl pırıl, arkasında bir başarı hikayesi olan birinin İstanbul gibi bir kente aday olarak gösterilmesi, İstanbul için, Türkiye için ümit verici”diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle