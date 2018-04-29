Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bu sefer cinayetten tutuklandı

    Bu sefer cinayetten tutuklandı

    DHA
    29.04.2018 - 01:08 | Son Güncelleme:

    DİZİ ve film oyuncusu Hakan Yılmaz ile eşi Elif Yılmaz’ı İstanbul Etiler’deki bir otelin lobisinde yanındaki kişilerle birlikte dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Denizhan Vural, Afgan bir çobanın silahla öldürülmesiyle ilgili tutuklandı.

    Önceki akşam, Kırıkkale’nin Keskin ilçesi Bozkurt Mahallesi’nde, Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun Baran’a (60) ait olduğu iddia edilen bir eve ateş açıldı. Bu sırada evin yan tarafındaki mandırada bulunan Afganistan uyruklu çoban İslam Muradi (25), silah sesleri üzerine dışarı çıktı. Muradi boynuna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili yaptığı soruşturmada Denizhan Vural’ı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Vural çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    HAKARET, YARALAMA, TEHDİT...
    Vural, 6 Aralık 2017’de İstanbul Etiler’deki bir otelde oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz’a yanındakilerle birlikte saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Denizhan Vural, “hakaret, kasten yaralama, tehdit” suçlarından 2 yıl 10 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmasına katılmazken, mahkeme Keskin Asliye Ceza Mahkemesi’ne talimatla yazı yazılarak ifadesinin alınmasına karar vermişti. 

    Hem suçlu hem güçlü Ünlü oyuncuya saldırmıştı, skandal sözler...Hem suçlu hem güçlü! Ünlü oyuncuya saldırmıştı, skandal sözler...

    Hakan Yılmaz ve eşine saldırıda flaş gelişme: Görüntüler ortaya çıktıHakan Yılmaz ve eşine saldırıda flaş gelişme: Görüntüler ortaya çıktı

    Etiketler: Cinayet , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri