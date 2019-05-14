'Bu seçimde memleket yok'

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün akşam Ankara’da AK Parti milletvekilleriyle iftar yemeğinde buluştu. Erdoğan, yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili özetle şunları söyledi:

“Milletimiz bizden her alanda hizmetler, icraatlar, reformlar bekliyor. İnşallah bunların hepsini birlikte hayata geçirecek partimizin kurulduğu günden beri hep yanımızda olan milletimize vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Genel Merkezimiz ve Meclis grubumuz arasındaki ahenk ne kadar iyi olursa yaptığımız işlerin verimi o derece artar.

Siyaset insan kazanma sanatıdır. Hiçbir arkadaşımızı, kardeşimizi dışlamadan, kırmadan, kenara koymadan vefasızlık etmeden sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız. Velev ki bizim gönlümüzü, kalbimizi kırsalar da. Bu konuda en büyük desteği sizlerden bekliyorum. AK Parti’yi ve Türk siyasetini yeni vizyonlarla, projelerle, isimlerle hep birlikte zenginleştireceğiz.

YETER Kİ DOĞRU ANLATABİLELİM

Önümüzdeki kısa vadeli en önemli işimiz yenilenme kararı verilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleridir. Gerek medyada gerek sokakta gerek evlerde hâlâ bu meselinin sağlıklı şekilde anlaşılamadığını veya anlanmak istenmediğini görüyorum. Bir zarfa konan dört oydan biriyle ilgili seçim yenilenmesi kararının nasıl ve niçin verildiğini izah etmeden onun devamını getiremeyiz. Nitekim karşı taraf da en çok bunun üzerine gidiyor. İlçeler bazında tek tek anlam taşımayan sonuca etki etmeyen oyların büyükşehir toplamında nasıl bir etkiye sahip olduğunu ısrarla milletimizin gözünden kaçırmaya çalışıyorlar. İstanbul seçimleriyle ilgili hakikatler işte şimdi ortaya çıkmıştır. Yeter ki biz bunu milletimize en doğru şekilde anlatabilelim.

22 ŞEHİRE ÖZEL ÖNEM TALİMATI

Kazanırsak İstanbul’a ve onun en önemli temsilcisi olduğu kadim medeniyetimize en güzel hizmetleri yapmanın gayreti içinde olacağız. Kaybedersek 2023’e kadar dönemi ülkemize ve şehirlerimize en güzel hizmetleri kazandırarak bir sonraki seçimde yeniden milletimizin gönlüne daha güçlü şekilde girmenin mücadelesini vereceğiz. Sizlerden Meclis çalışmalarına ara verene kadar Genel Kurul günleri Ankara’da diğer günler İstanbul’da çalışmalarınızı yürütmenizi istiyorum. Çünkü tüm milletvekili arkadaşlarımın İstanbul’da karşılıkları var. İstanbul 81 vilayetimizin temsilcisinin olduğu bir şehir. Hele hele ilk 22 sıra yoğun nüfusları olan bir demografik yapıdır. Onun için İstanbul’daki hemşeri dernekleriyle sık sık buluşarak bu işi lehe çevirmemiz lazım. Onun için çok çalışacağız, koşturacağız.

MEMLEKET DEĞİL İSTANBUL

Bayram tatiliyle birlikte tamamen İstanbul’a yoğunlaşacaksınız. Memleket değil İstanbul, memleketine gitmek isteyenlere hayır bu seçimde memleket yok bayramı burada kutlayacağız. Her bir milletvekilimiz yönlendirme beklemeden İstanbul’da nerede bir hemşerisi, dostu, arkadaşı nazının geçeceği kimse varsa tek tek hepsini arayıp adayımıza destek istemelidir.”

USULSÜZLÜK DEĞİL YOLSUZLUK

“Her şeyden önce bu seçimlerin niçin yenilendiğini milletimize çok iyi anlatmamız gerekiyor. Seçim Kanunu’nda geçtiğimiz yılın mart ayında yapılan değişiklikle sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin bir kamu görevlisi yani memur olması şartı getirilmiştir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde kanunun bu hükmüne aykırı herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Çünkü ilçe seçim kurulları sandık kurulu memur üyelerinin listelerini partilere vermiyordu. 31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimleri konusundaki usulsüzlükleri, eksikleri, hataları araştırırken sandık kurulu üyeleriyle ilgili yanlışı da tespit ettik, bu bizim için fırsat oldu.

YSK’nın kararı sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor kurul kararını verirken hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükleri gözeterek her ikisinin birden çakıştığı sandıkları dikkate almıştır.

Seçimin yenilenmesini kararını itibarsızlaştırmak isteyenler ısrarla şunu söylüyor. Aynı zarfa dört ayrı oy konulduğu halde nasıl olur sadece büyük şehir seçimlere yenilenir. YSK bunun da cevabını veriyor ama bunu sadece dinlemek isteyenler duyuyor. Sandık kurulu üyeleri ve oy sayım döküm cetvelindeki hataların birlikte yaşandığı 123 sandık İstanbul’un 26 ayrı ilçesine aittir. Sorunlu oyların ilçe belediye başkanlığına dağılımına bakıldığında büyük şehirde olduğu gibi seçim sonucunu değiştirecek bir tablo ortaya çıkmıyor. Bir başka ifadeyle 26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar, büyükşehirde toplandığında seçimin neticesini tersine çevirebiliyor.”

HATIR İÇİN VEBAL ALTINA GİRMEYİZ

“Türkiye’nin ve Türk milletinin tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verdiği bir dönemde partimizin zayıf düşürme pahasına kendi ajandalarını öne çıkaranlara izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz. Bölgemizdeki kardeşlerim ve dünyadaki tüm mazlumlar ve mağdurlar kalbini bize çevirmişken gözlerini bize yöneltmişken kimsenin kendi hırsı uğruna bu büyük davayı sekteye uğratmasına rıza göstermeyeceğiz. Unutmayın şu anda herkes 31 Mart’ı izlediği gibi şimdi de 23 Haziran’ı takip ediyor dünyada. Acaba Türkiye’de ne olacak İstanbul’da ne olacak. Kendi ailemiz arkadaşlarımız dostlarımız dahil hiç kimsenin hatırı için böyle bir vebalin altına giremeyiz.

Türkiye’de hiçbir seçimin sıradan bir seçim olmadığını tüm dünyanın gözünün üzerimizde olduğunu fark etmeyen herhalde yoktur. Bir belediye başkanlığı seçimi için Avrupasından Amerikasına herkes seferber olmuşsa bunun arkasında başka şeyler aramak herhalde hakkımızdır. İstanbul’la hepsi ilgileniyor. Neden, seçimi kazandığı halde oylar çalınan AK Parti. Burada cevap çok basit oyları çaldılar. İşte şimdi bu mücadeleyi bu seçimde böyle vereceğiz. Bir tarafta oy çalanlar var bir tarafta milli iradeye sahip çıkanlar var. Bu çevrelerin hiçbiri gerçekte ne olduğunu merak bile etmiyor. Sadece bize çelme takmak için fırsat bulmuş olmanın hırsıyla saldırıyor. İstanbul seçimlerine bu anlayışla bakmamız gerekiyor. Siyasette kazanmak da var kaybetmek de var.”