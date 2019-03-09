‘Bu seçim çok önemli’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bakırköy belediye başkan adayı Ateş Ünal Erzen’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği kahvaltıya katıldı.
Kadınlarla bir araya gelen Akşener yaptığı konuşmada, “Bu bir yerel seçim. Kesinlikle dostlarınızla, akrabalarınızla düşman olmayacaksınız. Kadınların ayağa kalkmasıyla zulüm ve baskı son bulacak. Yerel seçimler bu yüzden önemli. Bu beyler kaybetmek üzere” dedi. Akşener, daha sonra Fatih’te kadınlarla 8 Mart yürüyüşüne katıldı. Projelerin ve adayların hizmet anlayışı için yarıştığı bir yerel seçim olduğunu belirten Akşener, “Bu işi din-iman boyutuna taşımanın ve insanları birbirinin karşısına dikmenin en büyük beka sorunu olduğuna inanıyorum. Bunu elinizin tersiyle iteceksiniz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçmenini de, AK Parti seçmenini de, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini de, Saadet Partisi seçmenini de, elbette İYİ Parti seçmenini de, Demokrat Parti seçmenini de bu ülkenin vatansever, milliyetçi insanları olarak görüyoruz.” dedi.
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