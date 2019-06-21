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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.06.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Bu sabah neye uğradıklarını şaşırdılar! Şafak baskınında damdan kaçmaya çalıştı

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Bu sabah neye uğradıklarını şaşırdılar! Şafak baskınında damdan kaçmaya çalıştı

Adana merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 500 polisin katıldığı ve özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda baskın yapılan bir evin damından atlayarak kaçmaya çalışan kişi, polis tarafından yakalandı.

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  • Adanada operasyon
  • Adanada operasyon
  • Adanada operasyon
  • Adanada operasyon
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.  Soruşturma kapsamında Adana merkezli iki ilde arama yapılması için 60 adres tespit edildi, 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

500 polisin katıldığı ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, baskın yapılacak bir evin sokak girişleri kapatıldı.

Ekiplerin eve baskın yaptığı sırada 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, polisi fark edince evinin damından zemine atlayıp bir süre kaçtı.

Hükümlünün kaçtığını fark eden ekipler, "dur" ihtarında bulunarak havaya ateş açtı. Ara sokaklarda yalın ayak kaçarak izini kaybettirmeye çalışan hükümlü ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Ekipler, baskın yaptıkları evlerdeki aramalarda 180 uyuşturucu hap, 57 gram eroin, 76,72 gram metamfetamin, 58 gram esrar, 13,96 gram kokain, 2,88 gram skunk, 10,54 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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