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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.12.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Bu sabah kurtarıldı! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

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Demirkazık Dağı, Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştirirken çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşcan, yaşadıklarını anlattı. İşcan, “Çok üşüdüm ama hiç acı hissetmedim. Arkadaşımın ölme ihtimali var, inşallah sağ salim çıkar” dedi.

Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış yapan dağcılar Hilal İşcan ile Kemal Karakoç, dün saat 16.00 sıralarında inişe geçtikleri esnada üzerlerine çığ düştü. Kar kütlesinin altından kendi imkanlarıyla kurtulan İşcan, hemen 112 Acil’i arayarak yardım istedi. İşcan’ın ihbarı üzerine olay yerine JAK, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. İşcan kurtarılırken, birlikte tırmanış gerçekleştirdiği arkadaşı Kemal Karakoç’u ise arama çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Çığ altında kalan bir dağcı kurtarıldı
Son dakika: Çığ altında kalan bir dağcı kurtarıldı

Olayın yaşandığı bölgeden helikopterle Adana’ya getirilen İşcan, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda ısı kaybının meydana geldiği belirlenen İşcan’ın ısıtma çalışması devam ediyor. Yaşadığı olayları anlatan İşcan, çok üşüdüğünü ancak soğuktan dolayı çok fazla acı hissetmediğini belirterek, “Gece boyunca orada beklemek çok kötüydü. Çok soğuktu, üşüdüm ancak fazla acı hissetmedim. Arkadaşımın hâlâ orada olması daha kötü bir şey. İnşallah sağ salim çıkar, tek istediğim bu” diye konuştu.

Bu sabah kurtarıldı Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

Çığın düşmesinin ardından vakit kaybetmeden 112 Acil'i aradığını ancak panik yaparak arkadaşını aramak için yer değiştirdiğini belirten İşcan, "Arkadaşımı bulmak için atladım, uçurumdan düştüm ve orada mahsur kaldım. Çığın düştüğü yer kayalıktı. Oraya kadar arkadaşıma baktım ancak bulamadım. Sonra gece olduğu ve ortamın müsait olmamasından dolayı sabah kurtarıldım" dedi.

Hastanın durumu hakkında da bilgi veren Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Görür ise hastanın durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Uzun süreli soğuğa maruz kaldığı için gerekli tahlil ve tetkikleri yapıldı. Birkaç sonucunun çıkması bekleniyor ve gayet iyi. Gerekli ısıtma tedavimize başladık. Bugün gözlem altında tutulacak" dedi.

DİĞER DAĞCIYI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 

Çığ altında kalan Kemal Karakoç'u arama çalışmaları ise devam ediyor. Demirkazık dağ evinde oluşturulan kriz masası Adana’dan gelen helikopter tarafından AFAD, JAK, UMKE ve AKUT ekiplerinden oluşan 20 kişilik arama kurtarma ekipleri, dağcının bulunduğu bölgede arama yapıyor. Yaklaşık 8 metrelik kar kütlesinin bulunduğu bölgede çığ altına kaldığı belirtilen Mustafa Kemal Karakoç’a ulaşılmaya çalışılıyor.

Demirkazık Dağı Enzevit mevkiinde yaşanan çığ düşmesi sonrası hipotermiye giren Hilal İşcan’ın Niğde’de sağlık görevlisi olduğu, Mustafa Kemal Karakoç’un ise Konya’dan bölgeye geldiği öğrenildi.

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